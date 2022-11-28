Başkan Büyükkılıç'ın örnek projelerine ilgi ve takdir sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın hayata geçirdiği 'insan' ve 'sağlık' odaklı projeler ilgi ve takdir görmeye devam ediyor. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyon Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediyesi'nin birbirinden önemli projelerini yerinde inceledi.

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  • 28.11.2022 13:36
  • Güncelleme: 28.11.2022 13:50
Başkan Büyükkılıç'ın örnek projelerine ilgi ve takdir sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın hayata geçirdiği ‘insan’ ve ‘sağlık’ odaklı projeler ilgi ve takdir görmeye devam ediyor. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyon Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediyesi’nin birbirinden önemli projelerini yerinde inceledi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle yatırım ve projelerini bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetleri Kayserililerden ilgi ve beğeni toplarken, tüm Türkiye’nin ilgisini çekmeye ve takdir görmeye devam ediyor.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyon Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerin aralarında yer aldığı tesis ve merkezleri gezdi. Gezi boyunca Karayel’e eşlik eden Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, tesisler hakkında bilgiler aktardı.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ni, Hasta Yakınları Misafirhanesi’ni, KAYMEK Akademi Çamaşır Yıkama Merkezi’ni ve Konservatuvarı gezen Milletvekili Karayel, aileler ve eğitim alan çocuklarla sohbet etti.

Ailelerin ve çocukların memnuniyetinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Karayel, aynı şekilde Hasta Yakınları Misafirhanesi’nde kalan hastalar ve yakınları ile de sohbet etti.

Alanında örnek gösterilecek bu yatırımları çok beğenen Karayel, bu projeleri hayata geçiren Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile Edebiyatçı-yazar Hayati İnanç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nde gençlerle buluştu.

Gençlerle sohbet eden Yıldız ile İnanç’a Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın tarafından hediye takdim edildi.

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İHA

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