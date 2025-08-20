Başkan Büyükkılıç'ın Sağlık Durumu ile İlgili Son Durum

Yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç'a sadece rutin sağlık kontrolleri kapsamında anjiyo işlemi uygulanmış ve operasyon başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Dr. Memduh Büyükkılıç’ın genel sağlık durumu gayet iyi olduğu, herhangi bir endişe edilecek durum bulunmadığı belirtildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tüm hemşehrilere başkana göstermiş oldukları ilgi, alaka ve geçmiş olsun dilekleri için gönülden teşekkür etti.