Başkan Büyükkılıç'ın Sağlık Durumu ile İlgili Son Durum
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç, bugün Erciyes Üniversitesi'nde rutin bir sağlık kontrolünden geçti. Bazı basın organlarında başkanın sağlık durumu hakkında çeşitli yorumlar yer alması üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından bir açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç'a sadece rutin sağlık kontrolleri kapsamında anjiyo işlemi uygulanmış ve operasyon başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, Dr. Memduh Büyükkılıç’ın genel sağlık durumu gayet iyi olduğu, herhangi bir endişe edilecek durum bulunmadığı belirtildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tüm hemşehrilere başkana göstermiş oldukları ilgi, alaka ve geçmiş olsun dilekleri için gönülden teşekkür etti.