Başkan Büyükkılıç, İncesu'daki Yatırımları Yerinde İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üzüm festivalleri, tarihi yapıları ve kazı çalışmaları ile son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken İncesu ilçesine adeta çıkarma yaptı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda basketbol ve futbol sahalarının açılışını yaptı, ilçede Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen ve yapımı devam eden hizmetleri yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve ilçelerde yatırım ve projeleri aralıksız şekilde sürdürürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ilçeleri ziyaret ederek, hizmetleri yerinde incelemeye ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede İncesu ilçesini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ilk olarak Kayseri Üniversitesi İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda sınıfları ve uygulamalı atölyeleri gezdi. İncelemeler esnasında Büyükkılıç’a İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile daire başkanları ve müdürler eşlik etti. Kayseri Üniversitesi İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda sınıfları ve uygulamalı atölyeleri gezerek, incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada; “Tabi burada gençlerimizin donanımlı olması, eğitimli olması, sosyal yönünden zengin olması bizim olmazsa olmazımızdır” dedi. İncesu’da yapılan yatırımların ve çalışmaların öneminden bahseden Büyükkılıç konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Kurtuluş hoca gibi hakikaten ömrü Kayseri’de geçmiş, kucaklayıcı yaklaşımı ile tüm ilçelerimizi bağırana basan, eğitimi yükseköğrenim bağlamında yaymaya çalışan bir dostumuz var. Bizler de yerel yönetimler olarak, başkanımızın gücünün yetmediği yerde her zaman yanınızdayız. İncesu’ya yapılan her yatırımın ve çalışmanın bizim için önemli olduğunun farkındayız. İnşallah başka eksiğiniz varsa, üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız.”

Başkan Büyükkılıç, burada eğitim gören gençler için Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan basketbol sahası ve halı sahanın açılışını gerçekleştirdi. Büyükkılıç burada hem penaltı atışı hem de basket atışları yaptı. Daha sonra Büyükşehir ve İncesu Belediyesi işbirliğinde yürütülen İncesu Meydan Çevre ve Cephe Düzenlemesi çalışmalarını yerinde incelerken, Karamustafa Paşa Kervansarayı’nı ve tarihi Arasta Çarşısı’nı gezerek esnaflarla ve vatandaşla sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, daha modern bir İncesu inşa etmek için ilçe belediyesi ile birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların talebi üzerine yapımına başlanan 9 derslikli İncesu Saraycık Okulu inşaatını da yerinde denetledi. Yapımı devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler alan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada; “Sağ olsun öğleyin Mustafa Başkanımız, değerli belediye başkanı arkadaşlarımızla ve il başkanımızla birlikte bizleri misafir etti. Sonrasında İncesu’muza birlikte yaptığımız faaliyetleri yerlerinde gezdik. Gerek meslek yüksek okulumuzda gerekse meydan düzenlemesiyle ilgili yaptığımız saha çalışmaları, yol çalışmaları derken şimdi de Saraycık’taki okul yapımıyla ilgili bölgeye geldik” ifadelerini kullandı. Vatandaşların talebi üzerine okul konusunu gündeme aldıklarını belirten Büyükkılıç; “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak daha önceki ziyaretlerimizde bizden istenen okul konusunu gündemimize almıştık. İnşaatı devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönem eğitime başlar diye umuyoruz. Her zaman için yapıcı yaklaşımı, teşekkür etmeyi bilen anlayışıyla hem Saraycık’ımızın güzel insanlarına hem İncesu’muzun hem de değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bizi seven, seçen ve hizmet bekleyen hemşehrilerimize layık oluruz diye dualarını beklediğimizi belirterek sağ olsunlar var olsunlar diyorum” diye konuştu. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Çocukların ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, onlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.