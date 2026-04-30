Başkan Büyükkılıç, işçilerin 1 Mayıs Bayramını Kutladı: 'İyi ki varsınız'

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kalkınmanın, güçlenmenin ve gelecek nesillere daha müreffeh bir Türkiye bırakmanın tek yolunun üretmekten geçtiğini kaydederek, “Bir toplumun ilerleyişi, gelişmesi ve kalkınmasında en önemli etken üretimdir. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde tarım ve hayvancılıktan sanayiye, bilim ve teknolojiden eğitime her alanda planlı ve programlı bir üretim, şehrimiz ve ülkemizin şahlanışını güçlendiren yegâne güçtür. Elbette bu gücün mimarları da fedakârca emek ve alın terini bu ülkeye adamış işçi ve emekçi kardeşlerimizdir” ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin ticaret, sanayi, tarım ve hayvancılık alanlarında gerçekleştirdiği üretimin Türkiye’nin ekonomisine güç kattığına işaret ederek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sanayi ve ticaret şehri olarak bilinen Kayseri, kamu kurum ve kuruluşlarının destekleri ile tarım ve hayvancılıkta da adından söz ettirir konum ve duruma gelmiştir. Kayseri’miz, üreten, ihracat yapan güçlü sanayisi ile ülkemizin gururu olmayı sürdürürken tarım ve hayvancılık alanında da büyük bir atılım göstermiştir. Şehrimizin üretim gücünün temel taşı olan işçi ve emekçi kardeşlerime en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum.”

Daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için, gelecek nesillere daha aydınlık bir ülke bırakmak için şehir ve ülke olarak her alanda üretimi arttırmanın önemine vurgu yapan Büyükkılıç, “Üretenin dostu bir şehirde sanayi ve ticaretten, tarım ve hayvancılığa kadar her alanda üretenin en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğiz. Üreten bir Kayseri’nin hizmetkârı olmanın onuruyla durmadan, yorulmadan çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ederek, “Üreten bir Kayseri ve daha güçlü bir Türkiye için emeğini, alın terini esirgemeyen; yuvasına, evlatlarına helalinden ekmek götürmenin gayretinde olan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. İyi ki varsınız” dedi.