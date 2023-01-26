Başkan Büyükkılıç, İstanbul Mobilya Fuarını Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı olarak nitelendiren İstanbul Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, fuarda 180'in üzerinde Kayserili mobilya firmasının ürünlerini sergileyip, şehri tanıttığını söyledi.

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  • 26.01.2023 10:34
  • Güncelleme: 26.01.2023 11:43
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Başkan Büyükkılıç, İstanbul Mobilya Fuarını Ziyaret Etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olarak nitelendiren İstanbul Mobilya Fuarı’nı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, fuarda 180’in üzerinde Kayserili mobilya firmasının ürünlerini sergileyip, şehri tanıttığını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul’da 29 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek olan İstanbul Mobilya Fuarı’nı ziyaret ederek, 180’in üzerinde Kayserili mobilya firmasının stantlarını gezdi. Başkan Büyükkılıç, mobilyanın başkenti Kayseri’nin, İstanbul’daki fuarda katılımcıların büyük çoğunluğunu oluşturduğunu belirterek; “180’in üzerinde firmamız burada Kayseri’mizde üretilen mobilyalarımızı sergilemek suretiyle yurtiçinden ve yurtdışından gelecek olan alıcılara bir bakıma da pazarlıyor. Hem şehrimizi tanıtıyorlar hem de mobilya çeşitliliğini paylaşıyorlar, Kayseri’mize en büyük tanıtım aracı oluyorlar” dedi. Büyükkılıç, Kayseri’de sanayicilerin 10 bin çalışacak eleman aradığını vurgulayarak şöyle konuştu;

“Kayseri’mizin güzel insanlarına buradan sesleniyorum. Organize sanayimizin ve KAYMOS’umuzun başkanı, ‘Başkanım bize 10 bin çalışacak eleman lazım’ derler. Buradan sesleniyoruz. Helal ekmekle, alnının teriyle evine ekmek götürmek isteyen kardeşlerimizin her biri, gerek Organize Sanayi Başkanlığı’na gerek İŞ-KUR’a, gerekse Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ndeki Kariyer Merkezi’mize başvurmak suretiyle rahatlıkla rızkını temin edecekleri iş bulabilirler. Yeter ki hak ederek çalışmayı, rızkını temin etmeyi amaçlasınlar, üretsinler kazansınlar.”

Başkan Büyükkılıç, mobilya şehri Kayseri’nin 180’den fazla firmasının yer aldığı Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olan İstanbul Mobilya Fuarı’nda birbirinden güzel ve kaliteli ürünlerini sergileyen firmalarla tek tek görüşerek, başarılarını tebrik etti. Büyükkılıç, üreten şehir Kayseri’nin istihdamına katkı sağlayan tüm firma ve iş insanlarına verimli bir fuar geçirmelerini temenni etti.

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İHA

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