Başkan Büyükkılıç jeotermalde kararlı: Yeni hedef 420 metre

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı’nın termal turizm ile de anılması ve bu potansiyelinin değerlendirilebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde Erciyes jeotermal sondaj alanında incelemelerde bulundu. 385 metrede sıcak suya ulaşılan Erciyes’te teknik veriler ışığında yeni hedef 420 metre olarak belirlenerek daha yüksek derece ve daha yüksek debide sıcak suya ulaşılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Erciyes’in potansiyelini arttırmak ve 12 ay kullanılabilir bir cazibe merkezi haline getirmek için sıcak su sondaj çalışmaları aralıksız sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Başkan Büyükkılıç’a teknik gezi esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen ile daire başkanları eşlik etti.

“ERCİYES KAYAK MERKEZİ BİZİM GURURUMUZ”

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı’dan ve yetkililerden son durum hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, bölgede çalışma yapan personele kolaylıklar diledi.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Erciyes Kayak Merkezi bizim gururumuz, dünya çapında bir merkezdir. Biz bunu taçlandırmak amacıyla sıcak su çalışmalarıyla ilgili gayretli bir şekilde umut ışığı da olan bir anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“ERCİYES’İMİZE EN BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK ÇALIŞMA”

Ön verilerin termal su ile ilgili çalışmaların olumlu şekilde sonuçlanacağı yönünde olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bunu daha da netleştirmek ve sonuca kavuşturmak amacıyla çalışmalarımız sürüyor. Erciyes’imize en büyük katkı sağlayacak bu çalışma, inşallah umduğumuz gibi sonuçlanır. Otellerimiz, yazın da hizmet verecek şekilde termalle buluşur diye ümit ediyoruz. Yapılan çalışmalar hayırlı olsun. Bu çalışmaları yapan Kayseri’mizin gururu Korusu firmamıza da ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, bölgede sıcak suya ulaşıldığına ancak teknik olarak henüz çalışmaların tamamlanmadığına vurgu yaparak, “Sıcak suya ulaşıldı, daha da aşağı indi, herkesin sevinçle karşıladığını da gördük ama teknik olarak arzu ettiğimiz şekilde sonuçlandıracak çalışmalar henüz daha tamamlanmadı. Umuyoruz ve inanıyoruz ki yüzümüz gülecek” ifadelerini kullandı.