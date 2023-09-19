Başkan Büyükkılıç, KADEM yönetimi ile bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yönetimi ile bir araya gelerek, kadın girişiminin desteklenmesi ve istihdamı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

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  • 19.09.2023 13:12
  • Güncelleme: 19.09.2023 13:18
Başkan Büyükkılıç, KADEM yönetimi ile bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yönetimi ile bir araya gelerek, kadın girişiminin desteklenmesi ve istihdamı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de yerel yönetim hizmetlerini etkin şekilde sürdürebilmek için kamu kurum kuruluşları, odalar, dernekler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelerek istişarelerde bulunmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Kadın ve Demokrasi Derneği Kayseri İl Temsilcisi Sibel Göç Karaosmanoğlu ve yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette, Başkan Büyükkılıç, kadın girişimini desteklemek ve kadın istihdamına katkı sunmak için çalışmaların iş birliği içerisinde sürdüğünü ifade etti.

KADEM Kayseri İl Temsilcisi Sibel Göç Karaosmanoğlu da Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, KADEM tarafından Kayseri ve ilçesi sınırları içinde kadınların ve gençlerin gelişimlerini destekleyecek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Başkan Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Sena Kösedağ ile daire başkanları da hazır bulundu.

İHA

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