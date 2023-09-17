Başkan Büyükkılıç, kadınların ürettiği gilaburulu yaş pastayı kesti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Bünyan Hanımeli ve Çağlayan Kadın Kooperatifleri'ni ziyaret ederek, üreten kadınların el emeği, göz nuru eserlerini inceledi.

PAYLAŞ
  • 17.09.2023 14:38
  • Güncelleme: 17.09.2023 15:04
Başkan Büyükkılıç, kadınların ürettiği gilaburulu yaş pastayı kesti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Bünyan Hanımeli ve Çağlayan Kadın Kooperatifleri’ni ziyaret ederek, üreten kadınların el emeği, göz nuru eserlerini inceledi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği iş birliğinde kadın girişimini desteklemek ve kadın istihdamına katkı sunmak hedefiyle kurulan ve her geçen gün büyüyen Kayseri Kadın Kooperatifleri ile üreten kadınları yalnız bırakmıyor. Kadın Kooperatifleri gün geçtikçe üretimini arttırarak ürün yelpazesini genişletirken, Başkan Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde iki ayrı kadın kooperatiflerini ziyaret etti. Büyükkılıç, Çağlayan Kadın Kooperatifi’nin 1’inci yıldönümüne özel hazırlanan gilaburulu pastanın da tadına bakmayı ihmal etmedi. Üreten kadınların yaptığı birbirinden güzel el emeği ürünleri inceleyen Büyükkılıç, böylesine güzel eserleri ve lezzetleri vatandaşlara sunan kadın girişimcilere teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Çağlayan Kadın Kooperatifi’nin 1’inci yıldönümüne özel hazırlanan gilaburulu yaş pastayı kesen Başkan Büyükkılıç, “Her şeyden önce Çağlayan Kadın Kooperatifi’mize ve Hanımeli Kooperatifimize tebrik ve teşekkür ediyoruz. Uyum içerisinde çalıştıklarını öğrenmenin keyfini yaşıyoruz. Valimizin kulaklarını çınlatıyoruz” dedi. Ürünleri satış yerinde de inceleyen ve Kayseri’de kurulan kadın kooperatiflerine destek verdiklerinin altını çizerek, çok güzel ürünlerin çıktığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Gilaburu her derde deva, şimdi de reçelini yapmışlar, çayı bile var, üretmeye devam” dedi. Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile kadın girişimi ve istihdamını desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, kadınların aktif iş gücüne katılımlarını sağlamayı, ilçelerde yaşayan kadınların istihdamını artırmayı sürdüreceklerini belirtti.

Başkan Büyükkılıç ve Dr. Necmiye Büyükkılıç’a, kadın kooperatiflerini ziyaretleri esnasında Hayriye Dabanoğlu İlkokulu’nun öğretmenleri de eşlik etti.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi'den Kat Karşılığı Konut ve Dükkan İhalesi

Melikgazi'den Kat Karşılığı Konut ve Dükkan İhalesi

Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan KAPEX Fuarına Övgü Dolu Sözler

Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan KAPEX Fuarına Övgü Dolu Sözler

Başkan Büyükkılıç, Cam Terasta Manzarayı İzledi

Başkan Büyükkılıç, Cam Terasta Manzarayı İzledi

Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle birlikte Sultanhanı'nda

Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle birlikte Sultanhanı'nda

Şehit polis Murat Akpınar için tören düzenlenecek

Şehit polis Murat Akpınar için tören düzenlenecek

Başkan Çolakbayrakdar: 'Engelli çocuklar için güzel bir eğitim yuvası daha kazandırıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Engelli çocuklar için güzel bir eğitim yuvası daha kazandırıyoruz'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kapadokya, Kültepe, Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği, gezi etkinliği düzenledi

Kapadokya, Kültepe, Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği, gezi etkinliği düzenledi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'Milliyetçi Hareket 31 Mart seçimlerinde başarısını çok daha üst seviyeye çıkaracaktır'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'Milliyetçi Hareket 31 Mart seçimlerinde başarısını çok daha üst seviyeye çıkaracaktır'

DAHA FAZLA
Şehit polis Murat Akpınar gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehit polis Murat Akpınar gözyaşlarıyla uğurlandı

Hacılar Erciyesspor Yeni Sezonu Açtı

Hacılar Erciyesspor Yeni Sezonu Açtı

Melikgazi Genelinde Taşkın Suyu Kanallarında Temizlik Yapıldı

Melikgazi Genelinde Taşkın Suyu Kanallarında Temizlik Yapıldı

Kayseri'de 3. Uluslararası Yarı Maratonu Heyecanı

Kayseri'de 3. Uluslararası Yarı Maratonu Heyecanı

Başkan Büyükkılıç, kadınların ürettiği gilaburulu yaş pastayı kesti

Başkan Büyükkılıç, kadınların ürettiği gilaburulu yaş pastayı kesti