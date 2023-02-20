Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ta çalışmaları takip ediyor

 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depremlerden etkilenen illerde yaraların sarılması çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin çalışmalarını takip ediyor. 

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  • 20.02.2023 16:21
  • Güncelleme: 20.02.2023 16:21
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Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ta çalışmaları takip ediyor

Türkiye, yüzyılın felaketi 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası yıkımın yaşandığı 11 ilde tek yürek olarak depremin yaralarını sarma seferberliğine devam ediyor. Yediden yetmişe tüm vatandaşların büyük destek verdiği çalışmalarda kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütü gönüllüleri büyük bir özveri ile çalışmalara destek veriyor. Kayseri ekipleri, Kahramanmaraş’ı birikmiş çöplerden arındırma faaliyetlerini de yerine getiriyor. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç da Büyükşehir öncülüğünde 16 ilçe belediyesi ekiplerinin Kahramanmaraş’taki çalışmalarını bizzat yerinde takip ediyor. Bu kapsamda, gerekli koordineyi sağlayan Başkan Büyükkılıç, kentte görev yapan Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesi ekiplerinin yanı sıra kamu kurum kuruluşları ile AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum örgütleri bünyesinde yardım çalışmalarına katılan gönüllülerle bir araya geldi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR, İLK SAATTEN İTİBAREN DEPREM BÖLGESİNDE

Kentteki çalışmaları inceleme esnasında açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, Kayseri olarak depremzedelerin yanında olduklarını vurguladı. Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve ilçelerimiz olayın başladığı ilk saatten itibaren Kahramanmaraş’ımızda ağırlıklı olarak yer almak suretiyle çalışmalarını devam ettiriyor. Burada gönül insanları yaptıkları hizmetlerle gönüllerde yer ediyor. 16 ilçe el ele gönül gönüle 10 ilimizin yanında özelde de Kahramanmaraş’ımızla eşleştirildiği için ilçeleriyle, merkezi ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle Kahramanmaraş’ta canlarımızın, dostlarımızın yanında” diye konuştu.

Depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet dileyen Başkan Büyükkılıç, “Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Milletimizin de başı sağ olsun diyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde hijyen çalışması yapan dezenfekte ekibinden bilgiler de alan Büyükkılıç, kampüs içerisinde kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu.

BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ HEYETİ İLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI

Başkan Büyükkılıç, daha sonra AFAD Koordinasyon Merkezi’nde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile bir araya gelerek Kayseri heyeti ile durum değerlendirmesi yaptı. Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekiplerince yürütülen enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Depremin ardından Kahramanmaraş’ta depremin yaralarını sarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, kentteki esnaflar da dükkânlarını açtı. Büyükkılıç, esnafları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyükkılıç, geçici konaklama merkezlerinde konaklayan depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek her türlü ihtiyaç maddesinin en kısa sürede tedarik edilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

1ha

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