Başkan Büyükkılıç, Kariyer Fuarı'nda stantları gezdi, cihazları inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Orta Anadolu Kariyer Fuarı’nda stantları tek tek gezdi. Başta gençler olmak üzere katılımcılardan sıcak ve samimi ilgi gören Başkan Büyükkılıç, yerli tasarım araçlar ile cihazları da inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’nın koordinesinde ve Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarı çerçevesindeki Orta Anadolu Kariyer Fuarı’nda (ORAKAF’ 2023) stant açarak öğrencilerin hizmetine sundu. Yoğun ilgi gören stantta, öğrenciler kariyer ve meslekler hakkında bilgilendirildi. Kentte sadece şehir konforu ve imarı konusunda değil, şehir sakinlerinin de huzurlu, yaşam standardı yüksek bir şekilde hayatını sürdürmesi için gerek projelerle, gerekse çeşitli girişimlerle faaliyetlerde bulunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, özellikle gençlerin istihdamı için de ortaya koyduğu çalışmalarla Kayserili vatandaşlara umutlu bir yarın fırsatı sunuyor. Hem şehir ölçeğinde, hem de Türkiye ölçeğinde istihdama yönelik gerçekleşen faaliyetlerde ya katılımcı olan ya da organizasyonda yer alan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda stantları ile 2023 Yılı Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları çerçevesindeki Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Orta Anadolu Kariyer Fuarı’nda da yerini aldı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerde bulunan Kayseri Kariyer Merkezi olarak fuarda stant açan Büyükşehir, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da gençler tarafından büyük bir ilgi ile karşılanırken, kariyer merkezi görevlileri tarafından da gençlere kariyer planlaması, mesleki bilgiler, cv hazırlama gibi konularda bilgiler verildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Alo 153 İletişim Merkezi, Kayseri Kariyer Merkezi, Erciyes A.Ş., Spor A.Ş., Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ve Bilim Merkezi kuruluşları olmak üzere toplam 6 stantta katılımcı gençlere hizmet verdi. Stantlarda gençlere yönelik Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerine de yer verilirken, kariyer fırsatlarına, mesleki bilgilere yönelik paylaşımların yanı sıra Büyükşehir’in, öğrenciler için gerçekleştirdiği katkılar, destekler ile Kayseri için yaptığı hizmetleri özetleyen broşürler de dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından herkesin davet edildiği fuar ve standa, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katılırken, tek tek her standı ziyaret eden ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, Teknofest’ta yarışmalara katılan yerli tasarım araçlar ile cihazları da inceledi. Stantta gençlerle kucaklaşan Büyükkılıç, onlarla sohbet ederek “Sizleri seviyoruz” dedi, başarılar diledi, gençlere tavsiyelerde bulundu, onlarla hatıra fotoğrafı çekindi.

Büyükşehir Belediyesi, kütüphanelerde ve üniversitelerde uyguladığı ‘Öğrenci ve Genç Dostu Belediye’ anlayışıyla öğrencilere yönelik çalışmalardan olan sıcak çorba uygulamasını, Orta Anadolu Kariyer Fuarı’nda sürdürürken, Başkan Büyükkılıç da katılımcılara sıcak çorba ikramında bulundu.