Başkan Büyükkılıç, 'Kartal Katlı Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları %17 seviyelerine ulaştı'

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Kartal Katlı Kavşağı’ndaki son durumunu aktarmak için basın mensuplarına bir sunum gerçekleştirdi.

Kartal Katlı Kavşağı altyapı deplase çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, “Talas güzergahı ağırlıklı olmak üzere 4 kilometrelik yağmur suyu hattı ve kanalizasyon deplase çalışmaları tamamlandı. Kayserigaz, KASKİ, KCETAŞ ve Türk Telekom hatları deplase çalışmalarını bitirdik. Saha imalatlarının önündeki engeller kaldırıldı” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı yapım çalışmalarının %17 seviyelerine ulaştığını belirterek, “2511 fore kazığın 878 adedi tamamlanmış durumda. Tabi bu kazıkların bazıları farklı metrelere sahip olduğu için totalde 42 bin metre fore kazığın 14 bin metresi yapılmış durumda. Yani %35’e tekabül etmekte. Yaya alt geçitleri kazı çalışmaları başladı. Tünel perde yapım çalışmaları da devam etmektedir. 8 tane fore kazık makinesi, 4 vinç, 5 ekskavatör, 20 kamyon, 1 dozer, mobil beton santrali ve ayrıca 150 personel sahada çalışmaktadır. 24 saat esasına göre çalışma yönündeki süreç tamamlandı. Bundan sonra 24 saat esasına göre çalışacağız. Bugüne kadar yapılması gereken çalışmalar 2 ayda yapılması gerekirken, 35 günde yapılmış çalışmalar olarak nitelendirebiliriz. Bu da gösteriyor ki Allah’ın izniyle 12 ayda bitmesi gereken inşaatın rahatlıkla 9 ayda biteceğini gösteriyor diye ifade edebiliriz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, projenin finansmanıyla ilgili herhangi bir sorunun olmadığını da ifade ederek, “Dünya Bankası kredisi müşavir firma var. Bu alanda bir sıkıntı asla söz konusu değil. Zaten avansını aldı ilk hak edişlerini önümüzdeki hafta alacaklar. Bizden kaynaklı ya da ödemeyle ilgili bir sorun yok. Sadece belki alt yüklenicilerin kendi içerisinde sıkıntıları olmuş olabilir” dedi.