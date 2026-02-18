Başkan Büyükkılıç, 'Kartal Kavşağı'nda söz bitti, icraat başlıyor'

Büyükşehir Belediyesi’nin kentin ulaşım altyapısına önemli katkılar sunacak vizyon projelerinden biri olan Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’nin kapsamlı şekilde değerlendirildiği Kartal Kavşağı Basın Bilgilendirme Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

Sözlerine Ramazan-ı Şerif’in hayırlı olması temennisi ile başlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin önemli çalışmalarından bahsetti ve geçtiğimiz haftalarda 3 milyar TL’lik hibeye vurgu yaparak, sözü Kayseri’nin vizyon projesi Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’ne getirdi.

Başkan Büyükkılıç toplantıya ilgi gösteren ve sahip çıkan basın mensupları ile yıllardır şehre hizmet eden Büyükşehir Meclis Salonu’nun yenilenmesinde emeği olan personeline ve Kayserili tedarikçilere teşekkür etti.

“Sözün Bittiği, Eylemin, İcraatın Hayata Geçirilmesi Aşamasına Gelindi”

Büyükkılıç, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi ile ilgili olarak “Gelinen süreçte sözün bittiği, eylemin, icraatın hayata geçirilmesi aşamasına gelindi” dedi.

“Gece Demeden, Gündüz Demeden Koşturuyoruz”

Başkan Büyükkılıç, kendilerine verilen emanetleri en iyi şekilde gözettiklerini vurgulayarak, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile kimsesizin kimsesi olma anlayışıyla elbette fiziki çalışmalarımızın yanında sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik gibi değişik alanlarda şehrimizi en iyi noktaya taşıma konusunda gece demeden, gündüz demeden koşturuyoruz” dedi. Büyükkılıç, yol, altyapı gibi yeşil alanları arttırma gibi çalışmaların yanında gönüllerde yer etme gibi gönül belediyeciliğini hayata geçirmeyi de asla göz ardı etmediklerinin altını çizdi.

“Bizim İçin Merkezimiz de Önemli, Taşramız da Önemli”

Merkezi imar ederken taşrayı ihmal etmediklerini dile getiren Büyükkılıç, “Bizim için merkezimiz de önemli, taşramız da önemli. Taşramızı da imar etmeliyiz, ihya etmeliyiz, sosyal yönüyle, doğal gazı ile eğitimi ile sağlık alanındaki yatırımlarla buluşturmalıyız ki insanların gereksiz yere gelip apartman hayatına mahkum olmamasını, üreten olmasını istiyoruz. Kendi kendine yeten aile, şehir, ülke olması alanında destek vermeyi çok önemsiyoruz” dedi ve bu kapsamda tarım ve hayvancılığa 1 milyar TL’nin üzerinde hizmet yaptıklarını, bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran Büyükşehir olduklarına işaret etti.

“Sizlere Layık Olmaya Çalışıyoruz”

Bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran büyükşehir olmanın yanında, vaatlerini en çok hayata geçiren belediye başkanı olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Sizlere layık olmaya çalışan Kayseri’mizin kıymetli ekibini, ilçe, merkez ya da büyükşehir, ayrım yapmadım, yapmam. Biz bir aileyiz, tüm kardeşlerimizi burada bahsederek ve en çok anılan başkan olarak sizlere layık olma bakımından bu güzel tespitleri yapıyorum” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, Büyükşehir’in Ulaşım Stratejisini Anlattı

Büyükşehir’in ulaşım stratejisi konusunda da bilgiler aktaran Büyükkılıç, bu stratejiyi; “Daha akıllı ve veri odaklı bir sistem oluşturmak, daha güvenli ve erişilebilir bir altyapı oluşturmak ve daha entegre ve sürdürülebilir bir toplu taşıma” şeklinde ifade ederek, sürdürülebilirliğin her alanda olduğu gibi ulaşım da çok önem arz etmekte olduğuna değindi.

Sunumunda, Kayseri’nin nüfusu, tescilli araç sayısı gibi ulaşıma ilişkin bilgileri de aktaran Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de ortalama olarak 3 kişiye 1 aracın düştüğünü dile getirdi.

5 Yıllık Süreçte Kavşaklara Yaklaşık 3 Milyar TL’lik Yatırım

Kent merkezi ve yakın çevresinde 5 yıllık süreçte katlı kavşak ve 85 kilometre yol düzenleme çalışması yaptıklarını söyleyen Büyükkılıç, bu faaliyetlerin mali karşılığını ise yaklaşık 3 milyar TL olarak bildirerek sunum eşliğinde hayata geçen projeleri anlattı.

Kırsal Ulaşımına 2,6 Milyar TL’lik Katkı

Merkeze ek olarak kırsal bölgelerde de ulaşım yatırımı yaptıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, 2,6 milyar TL’lik toplam yatırım bedeli ile 2 bin 261 kilometre yol düzenlemesi gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyerek, Büyükşehir’in sıcak asfalt gibi konforlu, güvenli yolları, kırsal mahallelerin hizmetine sunduğunu kaydetti.

Büyükkılıç, son süreçte yoğun yağış alan Yahyalı’daki Karaköy bölgesindeki sel ve toprak kayması durumlarından etkilenen yollara ilişkin çalışmalar gerçekleştirdiklerini, yolu ulaşıma açtıklarını ve kurum ve kuruluşlarla o bölgenin projelendirilerek söz konusu süreçte destekleri vereceklerini kaydetti.

Yeni Katlı Kavşakların Maliyeti 2,4 Milyar TL

Başkan Büyükkılıç, bu sene itibariyle yeni katlı kavşakların söz konusu olduğunu ifade ederek, Osman Kavuncu Bulvarı-OSB Katlı Kavşağı, Kertmeler Katlı Kavşağı, 15 Temmuz HES Katlı Kavşağı hakkında da bilgiler aktardı. Büyükkılıç, yapımı süren ve yapılacak yeni katlı kavşakların maliyetini ise 2,4 milyar TL olarak ifade ederken, 16 kilometre de yol düzenlemesi yapılacağını da sözlerine ekledi. Büyükkılıç, devam eden katlı kavşak projeleri hakkında da bilgiler paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’ne ilişkin yaptığı sunumda Kayseri’de çok güzel çalışmalar yapıldığını dile getirerek, başta kavşak projeleri olmak üzere ulaşım yatırımlarından söz ederken, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’nin gerçekleşme süreci hakkında bilgiler paylaştı.

Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde yapım ihale sürecinin, 6 firmanın teklifi ile gerçekleştiğini de vurgulayan Başkan Büyükkılıç, KDV hariç 865 milyon 524 bin 88 TL'lik en uygun teklifle, Yafa Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin, projenin yapımını üstlendiğini bildirdi.

Kartal’ın 6 Aylık Proje Süreci, 65 Günde Tamamlandı

Büyükkılıç, İLBANK, Dünya Bankası gibi önemli kuruluşların yer aldığı projenin dünya standartları ile kurallarına uygun bir proje olduğunu vurguladı. Yaklaşık 6 ay gibi bir sürede projelendirilip, bitirilip ihale sürecinin tamamlanmasını 65 gün gibi bir sürede gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, projenin çok kapsamlı ve detaylı olduğunu paylaştı.

Geleceğe Yatırım Yapan, Vatandaşına Layık Hizmeti Vermekle Mükellef ‘Büyükşehir’

Büyükkılıç, 120 bin araç geçişi ve yoğunluğunun söz konusu olduğu kavşakta, geleceğe yatırım yapan bir anlayışla, kendilerine yetki ve güven veren vatandaşına layık, gelişmiş şehirler ve ulaşım konforu doğrultusunda bu hizmeti vermekle mükellef olduklarını belirtti.

Karayolları Genel Müdürlüğü de dâhil onlarca kurum ve kuruluşun kendilerine bu süreçte destek verdiğini ve yönlendirme yaptığını da dile getiren Başkan Büyükkılıç, istişare ile bu süreci sonlandırdıklarına işaret etti ve destek veren tüm kurum, kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi Altyapısına, 125 Milyon TL’nin Üzerinde Yatırım

Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’nin ayrıca altyapı çalışmalarını da büyük bir gayretle gerçekleştirmekte olduklarını paylaşan Büyükkılıç, bu doğrultuda 125 milyon TL’nin üzerinde bir harcama gerçekleştirildiğini bildirdi.

10 Ayda Tamamlanması Planlanıyor

Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’nin bitirilme süresinin 12 ay olarak ihaleye çıkıldığını ancak firma ile görüşmelerinde ise firmadan 10 ay gibi bir sürede bitirilmesi bilgisi verildiğini de söyleyen Başkan Büyükkılıç, alternatif yollar hususunda destek olan Milli Savunma Bakanlığı’na teşekkürlerini de sunarak, alternatif yollara ilişkin bilgileri aktardı.

Büyükkılıç, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi ile ilgili olarak bu zamana kadar geçekleşen süreci sunum eşliğinde, detayları ile basın mensuplarına aktardı.

“Afetlere Karşı Dirençli Ve Sürdürülebilir Altyapı Yaklaşımının Güçlü Bir Örneği”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ise Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi’nin tamamlandığında kavşak kapasitesinin önemli ölçüde arttırılacağını, yoğun saatlerde oluşan trafik sıkışıklığının azaltılacağını ve ulaşım güvenliğinin güçlendirileceğini belirterek, yakıt tüketimi ve karbon salınımının da azaltılarak çevresel katkı sağlanacağını kaydetti. Sekmen, proje ile şehrin ulaşım ana arterleri arasındaki bağlantı kalitesinin de arttırılacağının altını çizdi.

Toplantı kapsamında, Başkan Büyükkılıç, basın mensuplarının sorularını içtenlikle cevapladı.