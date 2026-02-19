Başkan Büyükkılıç, Kaski Personeli ile Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nde personel ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, 'KASKİ'mizin marifetiyle şehrimizin altyapısına yapmış olduğu anlamlı, önemli, geleceğe dönük gayretli çalışmalarınızdan dolayı da her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız' dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük altyapı kuruluşu olan KASKİ’nin hizmet binasında çalışmaları inceleyen Başkan Büyükkılıç, personel ile öğle yemeğinde buluştu.

Tezgâhın arkasına geçen Başkan Büyükkılıç, personele yemek dağıtmayı da ihmal etmedi.

KASKİ personeli ile yemekte bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, misafirperverliklerinden dolayı personele teşekkür ederek ayrıca tüm KASKİ çalışanlarının Ramazan-ı Şeriflerini de tebrik etti. Büyükkılıç, “KASKİ’mizin siz kıymetli kardeşlerimiz marifetiyle şehrimizin altyapısına yapmış olduğu anlamlı, önemli, geleceğe dönük gayretli çalışmalarınızdan dolayı da her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.

“Güzel Şehrimize Hizmet Etmeye Devam”

Başkan Büyükkılıç, personele hitabında, aidiyet ve sahiplenme duygusunun önemine dikkat çekerek, “KASKİ’mizle ilgili elhamdülillah hiçbir olumsuz davranış, söz, uygulama ve yaklaşım duymadım. Siz de buna fırsat vermezsiniz. O açıdan el ele vereceğiz. İnşallah bu güzel şehrimize ibadet aşkıyla hizmet etmeye devam” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

