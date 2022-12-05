Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Akademi'de İncelemelerde Bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve önceki dönem Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile birlikte Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK Akademi'de eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi.

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  • 05.12.2022 10:10
  • Güncelleme: 05.12.2022 10:32
Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Akademi'de İncelemelerde Bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve önceki dönem Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile birlikte Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK Akademi’de eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi.

Kent genelinde ulaşımdan altyapıya, eğitimden sağlığa, spordan kültür sanata kadar pek çok konuda hizmetlerini vatandaşlara ulaştıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. ve Konservatuvar birimleriyle binlerce kursiyere hizmet verirken, Başkan Büyükkılıç da tesislerde kursiyerlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede KAYMEK Akademi’yi ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç’a, ziyaret esnasında önceki dönemlerden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı önceki dönem Bakan Yardımcılarından Mustafa Aksu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fatih Üzüm de eşlik etti. Beraberindeki heyet ile birlikte KAYMEK Akademi’nin tüm birimlerini gezen Büyükkılıç, çeşitli kursların verildiği sınıflara da girerek öğrencilerle sohbet etti. KAYMEK Akademi’de eğitim alan kursiyerlerin memnuniyetlerinden ayrı bir mutluluk duyduklarını ifade eden Büyükkılıç; “KAYMEK Akademi tesisimizi bir ziyaret edelim buralarda eğitim gören vatandaşlarımızın hallerini hatırlarını soralım istedik. Gittiğimizde de gördüğümüz memnuniyetten açıkçası çok mutlu olduk. Büyükşehir’e durmak yok, koşmaya devam” dedi. Kursiyerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet ile birlikte kursiyerlerin yapmış oldukları ürünleri de dikkatle inceleyerek, eğitmenlerden bilgi aldı.

KAYMEK Akademi kursiyerleri de Büyükkılıç’a, ziyaretten ve kurs imkânlarından dolayı memnuniyetlerini ileterek teşekkür ettiler.

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İHA

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