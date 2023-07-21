Başkan Büyükkılıç, KAYMEK'li Gençlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Akademi ve konservatuvarı ziyaret ederek öğrenciler, veliler ve eğitmenlerle bir araya geldi.

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  • 21.07.2023 12:36
  • Güncelleme: 21.07.2023 13:33
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Başkan Büyükkılıç, KAYMEK'li Gençlerle Buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Akademi ve konservatuvarı ziyaret ederek öğrenciler, veliler ve eğitmenlerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) Talas yolundaki KAYMEK Akademi’yi ve konservatuvarı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç; iki tesiste de öğrenciler, kursiyerler, veliler ve eğitmenlerle buluştu. Başkan Büyükkılıç’a öğrenciler ve kursiyerlerin ilgisi yoğun olurken, Büyükkılıç da öğrenci ve kursiyerlerle yakından ilgilendi. Veliler ve eğitmenlerle de bir süre sohbet eden Büyükkılıç; “Büyükşehir Belediyemizin yüz akı olan KAYMEK’imizin Talas Akademisini ve konservatuvarımızı ziyaret ederek, öğrencilerimiz, velilerimiz, kursiyerlerimiz ve hocalarımızla bir araya geldik. Yaz tatili sürecinde de kurslarımız ve birçok alanda verdiğimiz eğitimlerle siz değerli hemşehrilerimize hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, öğrenciler, kursiyerler ile velilerle de günün anısın hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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