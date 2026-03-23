Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri büyükşehir, bir marka'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde sırasıyla, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, KASKİ Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Atölyesi, ek hizmet binası, ana hizmet binası ve KCETAŞ Genel Müdürlüğü’nde görev yapan personelle bir araya gelerek bayramlaştı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli ile de bayramlaşan Başkan Büyükkılıç, “Yapmış olduğunuz gayretli, samimi, fedakâr çalışmalar ile Kayseri Büyükşehir Belediye’miz kendisinden söz ettiren konuma geldi. Her birinizi ayrı ayrı alnınızdan öpüyor, tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramlaşma programında KASKİ personeli ile tek tek bayramlaşarak onlara seslendi. Büyükkılıç, burada yaptığı ziyarette “KASKİ’miz gururumuz” diyerek çalışanlarına teşekkür etti.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Atölyesi’nde de personel ile bir araya gelen Büyükkılıç, “Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Daha sonra Başkan Büyükkılıç ek hizmet binasını da ziyaret ederek, “Siz kardeşlerimin alnından öpüyorum, iyi ki varsınız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha sonra ana hizmet binası Meclis Salonu’nda personelle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Mustafa Türkmen, Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, Bem-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Karakaş ile daire başkanları, müdürler ve tüm personelle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, interaktif bir buluşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bir marka olduğunu belirten Büyükkılıç, “Bir başkanınızdan öte bir ağabeyiniz, bir büyüğünüz olarak söylüyorum, sizlerin emeği, gayreti, samimiyeti, tecrübesi olmasa, ortaya Kayseri Büyükşehir diye bir marka değer çıkmaz. Allah hepinizden razı olsun, bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç son olarak KCETAŞ Genel Müdürlüğü’nü de ziyaret ederek, tüm personelin geçmiş bayramını tebrik etti. Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, hoş görü anlayışıyla kenetlenmek ve dayanışmak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.