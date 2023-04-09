Başkan Büyükkılıç: Kayseri'de deprem ve afetle ilgili Daire Başkanlığı kuracağız

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kayseradar ve RadyoRadar ortak yayınında Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Kayseri’nin de ne yönde etkilendiğini anlatan Büyükkılıç deprem ve afetle ilgili bir Daire başkanlığının kurulması yönünde kararın çıkacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası Kayseri’nin iyi bir sınav verdiğini söylenen Başkan Büyükkılıç “ Ciddi bir hasarın olmamasının şehrimiz adına sevindirici olduğunu bir can kaybı olmamasını bazı hayvan telefleri oldu. En çok hasar görenlerden Sarız ilçemizde 560 Pınarbaşı ilçemizde 130 hasarlı yapımız var. Bu hasar olan binalar da yığma, toprak ya da ahır tarzı yapılar. Bu hasar alan binalarla ilgili diğer illerde ne yapılıyorsa buradakilere de yapılması için gerekli girişimleri sürdürdük. Sonuçta o manada gerekli afet kararı aldık. Depremden etkilenen iller arasına girdi. Kayseri merkezde Kocasinan ve Melikgazi’de ciddi manada bir sıkıntı olmadı. Ağır hasarlı ağır hasarlı ve ivedi yıkılması gereken 14 katlı yapının yıkılmasıyla da o tehlike böylece giderildi. Orada da bir mağduriyet oluşmayacağını devletimizin yaralarını saracağını buradan rahatlıkla paylaşabiliriz. İlçelerimiz arasında Felahiye Talas hiç hasar olmayan ilçeler arasında. 2000 yılı sonrası yapılan yapıların hiç birisinde bir sıkıntı olmadığını deprem yönetmeliğine uygun yapılınca üzerinde de hassas olunca demek ki çok güzel çalışmalar ortaya çıkabiliyor. Pazartesi günü Meclisimizde görüşeceğimiz maddelerden birisi de deprem ve afetle ilgili bir Daire Başkanlığının kurulması yönünde meclis kararımız olacak. Çünkü olayın sıcaklığı devam ediyor biz de üzerimize düşeni yapmakla yükümlüyüz. Neme lazım deme lüksümüz yok. Zaten Çevre şehircilik bakanlığı biliyorsunuz bu konularla ilgili yaptığı çalışmalarla da gerçekten çok önemli adımlar attı. Önemli birimler oluşturdu. Bizlere de sürekli talimatlar geliyor. Biz de üzerimize düşeni yapma yönünde gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

‘HERŞEYİ BELEDİYEDEN BEKLEMEK YANLIŞ’

Kayseri’de bulunan eski yapıların ne olacağı ile ilgili Sorulan soruya Büyükkılıç “ Biz tespit yaparız öneride bulunuruz. Ama bunun tamamını belediyeden beklenti içerisinde olursa herkes hayal kırıklığına uğrar. Zaten Kayseri’de 1994’ten beri üzerimize düşeni öncesinde de o günün koşullarına ilgili belediyeler yapmıştır diye ben buradan iyi niyetli bir yaklaşım sergilemek istiyorum. 1994’ten beri zaten biz kaçak yapıyor müsaade etmeme, gecekondulaşmaya göz yumamam mantığı içerisinde bütün çalışmalarını o yöne yoğunlaştırmak suretiyle ağırlıklı olarak Eskişehir bölgesinde gecekondu Önleme bölgesinde yapılan çalışmalar ile zemini de çok güzel. Bir bakıma en önemli çalışma o zaman başlatıldı. Kocasinan’da, Melikgazi’de merkez olarak söylüyorum. Daha sonraki süreçte bu çalışmalar yapılmaya devam ediyor. Ben Melikgazi’ye 20 yıla yakın bulundum çok iyi biliyorum burada Yıldırım Beyazıtmız Gültepe’miz köşk mahallemiz gibi bütün mahallelerde Ferdi tapu çalışması, 18 uygulamaları, zemin etüdü çalışmaları, planlama yaklaşımları kooperatifleşme mantığı, yapı içerisinde yapılırken Çalışmalara gerek denetim ve uygulamaların yapılmasıyla şöyle baktığımda Kayseri bağlamında zaman zaman biz haseki başkanımızla da değerlendirme yaptığımızda 100 bine yakın yapı stokunun yenilendiğini gözlemliyoruz. Bu bölgeler riskli olduğundan değil ancak teknik olarak miadını doldurmuş binalar var. Onların kentsel dönüşüme girmesi işin gerekli büyün kolaylaştırıcı imkanları sağlıyoruz. Bu ablamda sadece belediyeden beklemek yanlış olur. Özel sektöre kentsel dönüşümde yardım olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.