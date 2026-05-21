Başkan Büyükkılıç, 'Kayseri'de modern toplu taşıma altyapısı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz'

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, HABAŞ Genel Müdürü Hüseyin Urkun, beraberindeki heyet ve Ulaşım A.Ş. yöneticileriyle birlikte elektrikli bir otobüsün test sürüşünü gerçekleştirdi. Kayseri’ye daha modern bir toplu taşıma altyapısı oluşturmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizde ulaşım konforunu artırmak, daha çevreci ve modern bir toplu taşıma altyapısı oluşturmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Hemşehrilerimize en güvenli, en konforlu ve en doğru hizmeti sunmak adına şehrimizin geleceğine değer katacak adımlar atmaya devam ediyoruz” açıklamalarında bulundu.