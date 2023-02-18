Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri deprem yönetmeliğine uyduğu için etkilenmedi'

 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma sebep olan deprem Kayseri'de de şiddetli şekilde hissedildi. Ancak Kayseri'de tamamen yıkılan yapı olmadı.

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  • 18.02.2023 14:55
  • Güncelleme: 18.02.2023 14:55
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Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri deprem yönetmeliğine uyduğu için etkilenmedi'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin deprem yönetmeliğine uygun yapılara sahip olduğunu ve bu sınavdan başarıyla geçtiğini söyledi.  

6 Şubat’ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen depremler, Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Adana ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. Depremler, merkez üssüne yakın olması nedeniyle Kayseri’de de tahminlere göre 6 ya da 6,5 şiddetinde hissedildi. Sarsıntıya bağlı olarak kent genelinde 173 yapı olumsuz etkilendi. Ama hiçbirisi tamamen yıkılmadı. 

Bir haber sitesine açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kayseri’de çoğu binanın hasar almamasının deprem yönetmeliğine uygun yapılardan kaynaklandığını söyledi. Kayseri'nin deprem sınavını geçtiğini belirten Büyükkılıç “Oradan gelen talimatları yapı denetim birimleriyle gerek belediye teknik heyetiyle gerekse sorumluluk anlayışıyla müteahhitlerimizin ciddi manada hayata geçirmesi. Bu marifet değil bu gereklilik. Bunu yapmazsak sıkıntı olur. O yüzden ciddi manada denetleyeceğiz, ciddi manada gereğini yerine getireceğiz. Ben bunu kurallara uymamızdan kaynaklandığını değerlendiriyorum. İkinci depremde adeta içinde bulunduğum belediye binasını yıkılıyor zannettim. Bu depremden sonra neredeyse 5 güne yakın evine giren vatandaş olmadı” şeklinde konuştu. 

"Depreme müdahalede geç kalındı" iddialarına da cevap veren Büyükkılıç, "Bunlar klasik muhalefet zihniyeti ile eleştiriyi seven yaklaşımla söylenmiş sözler olabilir. Takdir edersiniz ki 10 ilde afet olmuş ve herkes etkilenmiştir. Biz valimizi deprem bölgesine saat 5.30 - 6.00 gibi uğurladık. Bu İçişleri Bakanlığımızın Ankara boyutundan gerekli talimatları anında verdiğini gösteriyor ki hemen hazırlığını yaptı ve gitti." açıklamalarında bulundu.

1ha

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