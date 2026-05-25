Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri'miz, geçmişin ve geleceğin buluştuğu medeniyet merkezidir'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kurban Bayramı’nı kapsayan 9 günlük tatilde vatandaşları 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kayseri’nin tarihi, kültürel ve doğal alanlarını ziyaret etmeye davet etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kurban Bayramı’nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirterek,” Öncelikle bayramın manevi huzurunu hep birlikte yaşayalım. Büyüklerimizi ziyaret edelim, çocuklarımızı sevindirelim, paylaşmanın bereketini hissedelim. Ardından da 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan kadim Kayseri’mizin tarihini, kültürünü, doğasını ve eşsiz güzelliklerini keşfedelim. Kayseri’miz, geçmişin ve geleceğin buluştuğu büyük bir medeniyet merkezidir” şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı boyunca Koramaz Vadisi, Soğanlı Vadisi, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultan Sazlığı, Erciyes ve Kültepe Kaniş-Karum gibi destinasyonlar bayram tatilinde de ziyaretçilerini ağırlayacak.