Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin geleceğine yatırım niteliğinde olacak yeni yolu inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erkilet Camikebir Mahallesi'nde TOKİ konutlarının yapıldığı semtte yer alan ve yatırım programına alınarak kısa sürede açılması planlanan 30 metrelik imar yolu bölgesinde incelemelerde bulundu. Yeni açılacak bin 200 metre uzunluğunda 30 metre imar genişliğindeki yol, Erkilet Bulvarı'nı Mobilyakent, Kumsmall AVM ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na bağlayacak.

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  • 21.12.2023 11:30
  • Güncelleme: 21.12.2023 12:15
Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin geleceğine yatırım niteliğinde olacak yeni yolu inceledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erkilet Camikebir Mahallesi’nde TOKİ konutlarının yapıldığı semtte yer alan ve yatırım programına alınarak kısa sürede açılması planlanan 30 metrelik imar yolu bölgesinde incelemelerde bulundu. Yeni açılacak bin 200 metre uzunluğunda 30 metre imar genişliğindeki yol, Erkilet Bulvarı’nı Mobilyakent, Kumsmall AVM ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’na bağlayacak.

Kent genelinde ulaşım konforunu arttırmak amacıyla yeni yollar açan ve vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni açacağı yolları yatırım planına alıyor. Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Erkilet Camikebir Mahallesi’nde Mobilyacılar Sitesi-Kuzey Çevre Yolu arasında yapılan TOKİ konutlarının yakınından geçecek, yatırım programına alınarak kısa sürede açılması planlanan 30 metrelik imar yolu bölgesinde incelemeler yaptı.

İncelemeleri esnasında Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, yatırım programına alınacak 30 metre genişliğindeki imar yolu ile ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı’dan bilgi alarak bölgede incelemelerde bulundu.

Erkilet Bulvarı’nı Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’na bağlayacak

Büyükşehir Belediyesi, Erkilet Camikebir Mahallesi TOKİ konutlarının yapıldığı bölgede yer alan 30 metrelik imar yolunu yatırım programına alarak bu yolun açılması için çalışmalara başlıyor. Büyükkılıç, Erkilet Camikebir Mahallesi içerisinde, Kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kazandığı bölgede yer alan ve Erkilet Bulvarı’nı Mobilyakent, Kumsmall AVM ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’na bağlayacak olan yolda incelemeler yaptı.

Önceki yıllarda toprak işleri, altyapı hatları ve aydınlatma elemanları tesis edilen bin 200 metre uzunluğunda 30 metre imar genişliğindeki yolda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda hummalı bir çalışma başlatacak.

Yeni açılacak yol aynı zamanda raylı sistem hattının Erkilet bölgesine bağlanacağı güzergâh üzerinde yer alırken yolun yapımıyla birlikte bölgenin imar hareketlerinin hızlanması ve yapılaşan bölgedeki vatandaşların ulaşım alternatiflerinin artırılması planlanıyor. Öte yandan yolun Kuzey Çevreyolu trafiğine olumlu yönde etki etmesi de hedefleniyor.

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İHA

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