Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin de ortağı olduğu Kayserigaz'da düzenlenen Kasım ayı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılarak, yatırımları değerlendirdi.

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  • 25.11.2022 10:28
  • Güncelleme: 25.11.2022 10:48
Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin de ortağı olduğu Kayserigaz’da düzenlenen Kasım ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılarak, yatırımları değerlendirdi.

Başkan Büyükkılıç, Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov ve ilgili yöneticilerle birlikte Kayseri’de önemli yatırımcı kuruluşlarından Kayserigaz’ın Yönetim Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç, toplantıda doğalgaz çalışmalarında yetkililerin uyumlu çalışmaları neticesinde çalışmaların verimli yürütüldüğünü ifade ederek, tüm yönetim kuruluna teşekkürlerini iletti.

Güncel faaliyetler konusunda bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz’ın mevcut hizmetlerini geliştirerek yoluna devam edeceğini vurguladı.

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İHA

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