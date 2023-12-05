Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, büyükşehir belediyesinin de ortağı olduğu Kayserigaz'da düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılarak, yatırımları değerlendirdi.

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  • 05.12.2023 14:04
  • Güncelleme: 05.12.2023 16:19
Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, büyükşehir belediyesinin de ortağı olduğu Kayserigaz’da düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılarak, yatırımları değerlendirdi.

Başkan Büyükkılıç, SOCAR CEO’su Elchin Ibadov, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov ve ilgili yöneticilerle birlikte Kayseri’de önemli yatırımcı kuruluşlardan Kayserigaz’ın Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. Büyükkılıç, toplantıda doğalgaz çalışmalarında SOCAR yetkililerinin uyumlu çalışmaları neticesinde yatırımların verimli yürütüldüğünü ifade ederek, tüm yönetim kuruluna teşekkürlerini iletti. Başkan Büyükkılıç, “Şehrimiz ve ilçelerimizde yaşayan hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunmak ve kesintisiz doğal gaz akışını sağlamak için büyük bir özveriyle çalışan şirketimize teşekkür eder, alınan kararların hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu. Bereketli bir gün yaşadıklarını ifade eden SOCAR CEO’su Elchin Ibadov ise “Önemli ve bereketli bir günde, iki tane güzide ilçemizde bir etkinliğimiz var. O ilçelerimizin de gazla buluşması için önemli bir adım atıyoruz. Aynı zamanda Kayserigaz’ımızın 20’nci yıl dönümünü de kutlamak için hep birlikte olacağız” dedi. Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov da; “Kayserigaz’ımızın 20’nci yılını kutladığımız bu günlerde 2023 yılında neler yaptık, finansal sonuçlarımız neler oldu, Kayseri’de hangi ilçelerde, hangi hatları çektik, hangi bölgelere temel attık, onları anlatacağız” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantının ardından SOCAR Türkiye Burhaneddin Kütüphanesi’ni de gezerek, yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgiler aldı.

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İHA

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