Başkan Büyükkılıç Kayserispor- Konyaspor karşılaşmasını tek başına takip etti
Kayserispor, Süper Lig'in son haftasında sahasında Konyaspor'u ağırladı. Taraftarların ilgisinin az olduğu karşılaşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç mücadeleyi protokol tribününde tek başına takip etti.
Süper Lig'in 34.haftasında Kayserispor evinde Konyaspor’u konuk etti. Geçtiğimiz hafta ligden düşmesi kesinleşen Kayserispor'a, Konyaspor maçında taraftarların ilgisi ise az oldu. Sarı kırmızılı taraftarlar maç boyunca ise futbolcular ve yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç mücadeleyi protokol tribününden tek başına takip etmesi dikkatlerden kaçmazken, MHP Milletvekili Baki Ersoy ise karşılaşmayı locadan izledi.