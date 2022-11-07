Başkan Büyükkılıç, Kazancılar Çarşısı'nda Esnafları Gezdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, haftanın ilk iş gününde Kazancılar Çarşısı sarrafları ile pastırma, sucuk satışı yapan esnafı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde pastırma da doğradı.

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  • 07.11.2022 14:34
  • Güncelleme: 07.11.2022 14:52
Başkan Büyükkılıç, Kazancılar Çarşısı'nda Esnafları Gezdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, haftanın ilk iş gününde Kazancılar Çarşısı sarrafları ile pastırma, sucuk satışı yapan esnafı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde pastırma da doğradı.

Esnafların talep ve önerilerini yerinde dinlemek için sık sık esnaf ziyaretleri yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kazancılar Çarşısı’nda sarraflık yapan esnaf ile pastırma, sucuk satışı yapan esnafı ziyaretinde hem hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu hem de onların istek ve taleplerini dinledi. İstek ve taleplerini dinlediği esnafa bereketli işler dileyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlar ile de sohbet etmeyi ihmal etmedi. Lezzetin anavatanı Kayseri’de, kültürel miras olan pastırmanın doğranması ve sunumuna özel önem veren Büyükkılıç, pastırma, sucuk satışı yapan esnafı da ziyaret etti. Burada eldivenleri takıp, pastırma doğrayarak hünerlerini de sergileyen Başkan Büyükkılıç, pastırma doğramanın çok önemli bir sanat olduğunu ifade etti. Büyükkılıç, doğranan pastırmaları da vatandaşlara ikram etti. Başkan Büyükkılıç, haftanın ilk iş gününde tüm esnafa hayırlı ve bereketli işler dilerken, esnaf ile vatandaşlar da Büyükkılıç’a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç’a çarşı gezisinde Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları da eşlik etti.

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İHA

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