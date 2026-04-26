Başkan Büyükkılıç; “Kitap Fuarı’nın 1 milyon ziyaretçi barajını aşmasını bekliyorum”

Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen 8. Kayseri Kitap Fuarı son gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Fuarı ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 8. Kayseri Kitap Fuarı ziyaretçi sayısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ,”Şehrimiz; okuyan, okutan ve 'alimler yurdu' olarak bilinen bir şehirdir. Öncelikle Sun Fuarcılık’a teşekkür ediyorum. 500’ün üzerinde yazar ve 500’ün üzerinde yayıneviyle, 3 milyon civarı kitabı, kitap kurtlarıyla; şehrimizin genç ve dinamik nüfusunu oluşturan 325 bin ortaöğretim, 75 bin üniversite öğrencisini ve ailelerini kitapla buluşturdu. Dün itibarıyla ziyaretçi sayısı 830 bin civarına ulaştı; bugün inşallah 1 milyon barajını aşmasını bekliyorum. Cıvıl cıvıl yavrularımız kitaplarla buluşuyor. Bu fuarı şehrimize kazandıran herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.