Başkan Büyükkılıç, Kızılay Yardım Toplama Merkezi'ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kızılay Yardım Toplama Merkezi’ni ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceleyip, Kızılay gönüllüleri ile bir araya geldi.

Merkez üssü, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ile Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası deprem bölgelerine yardım için tüm Türkiye tek yürek olurken, yurt genelinde olduğu gibi Kayseri’de de yardım seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.

“Yaraları birlikte sarmaya devam ediyoruz”

Başkan Büyükkılıç, Kızılay Yardım Toplama Merkezi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Burada depremzedeler için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, Kızılay gönüllüleri ile bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yaraları birlikte sarmaya devam ediyoruz. Kızılay Yardım Toplama Merkezi’ni ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceleyip, gönüllülerimiz ile bir araya geldik. Her şey depremzede vatandaşlarımız için” diye konuştu.