Başkan Büyükkılıç, Koramaz Vadisi'nde vatandaşla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan doğa harikası Koramaz Vadisi'nde vatandaşlarla ile bir araya geldi.

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  • 28.08.2023 10:38
  • Güncelleme: 28.08.2023 10:44
Başkan Büyükkılıç, Koramaz Vadisi'nde vatandaşla buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan doğa harikası Koramaz Vadisi’nde vatandaşlarla ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin eşsiz değerlerinden ve şehrin turizm destinasyonlarından birisi olan Koramaz Vadisi’ni sık sık ziyaret etmeye devam ediyor. Bölgeye yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Koramaz Kafe’yi de ziyaret etti.

Kayserililerin talep ve önerilini soran, hizmetlerden memnun olup olmadıklarını öğrenen Büyükkılıç, vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin adeta bir açık hava müzesi niteliğinde olduğunu kaydederek, “Kayseri’de Koramaz Vadimiz bir başka güzel. Yavaş yavaş yaz mevsimini geride bırakıp güze doğru girerken vatandaşlarımız Koramaz’ın muhteşem doğası eşliğinde Koramaz Kafe’de hafta sonunun keyfini çıkarıyor. Biz de bu güzel günde Koramaz Kafe’de hemşehrilerimizle sohbetler ettik” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, aileler ile hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.

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İHA

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