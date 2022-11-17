Başkan Büyükkılıç, KTO heyetini kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan ve yeni yönetimini makamında kabul etti.

Kayseri Ticaret Odası’nın son seçimlerinde güven tazeleyen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan ve yeni yönetimi ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin ticaretin ve endüstrinin merkezi olduğunu, bu çerçevede her zaman esnafın ve sanayicinin yanında yer aldıklarını ifade etti. Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentteki birlik, beraberlik ve dayanışmaya vurgu yapıp, tecrübesi ve yapıcı yaklaşımıyla KTO’da hem başkan hem de meclis başkanıyla el ele gönül gönüle birlikte çalışmaların devam edeceğini, bu şehre hizmet edenlerin her zaman yanında olduklarını ve olmayı sürdüreceklerini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası’nın yeni yönetimine de hayırlı olsun dileklerini ileterek, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, uyum ve birlik, beraberlik içerisinde çalışmaya gayret göstereceklerini belirtti.

Ziyaret sonunda günün anısına Başkan Büyükkılıç’a hediye takdimi olurken, ziyarette hatıra fotoğrafı da çektirildi.