Başkan Büyükkılıç, KTO heyetini kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan ve yeni yönetimini makamında kabul etti.

PAYLAŞ
  • 17.11.2022 11:39
  • Güncelleme: 17.11.2022 14:02
Başkan Büyükkılıç, KTO heyetini kabul etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan ve yeni yönetimini makamında kabul etti.

Kayseri Ticaret Odası’nın son seçimlerinde güven tazeleyen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan ve yeni yönetimi ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin ticaretin ve endüstrinin merkezi olduğunu, bu çerçevede her zaman esnafın ve sanayicinin yanında yer aldıklarını ifade etti. Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentteki birlik, beraberlik ve dayanışmaya vurgu yapıp, tecrübesi ve yapıcı yaklaşımıyla KTO’da hem başkan hem de meclis başkanıyla el ele gönül gönüle birlikte çalışmaların devam edeceğini, bu şehre hizmet edenlerin her zaman yanında olduklarını ve olmayı sürdüreceklerini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası’nın yeni yönetimine de hayırlı olsun dileklerini ileterek, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, uyum ve birlik, beraberlik içerisinde çalışmaya gayret göstereceklerini belirtti.

Ziyaret sonunda günün anısına Başkan Büyükkılıç’a hediye takdimi olurken, ziyarette hatıra fotoğrafı da çektirildi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi'den Çölyak Hastalarına Destek Devam Ediyor

Melikgazi'den Çölyak Hastalarına Destek Devam Ediyor

Narkotik ekiplerinden 1 günde 3 farklı operasyon: 13 gözaltı

Narkotik ekiplerinden 1 günde 3 farklı operasyon: 13 gözaltı

Başkan Büyükkılıç: 'İhracatta 4 milyar doları Kayseri'mizin inşallah yakaladığını görüyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'İhracatta 4 milyar doları Kayseri'mizin inşallah yakaladığını görüyoruz'

Büyükşehir Belediyesi Yetenekli Sporcuları Keşfedecek

Büyükşehir Belediyesi Yetenekli Sporcuları Keşfedecek

Pazarın indirim şampiyonu sivri biber zam şampiyonları mantar, üzüm, pırasa ve marul oldu

Pazarın indirim şampiyonu sivri biber; zam şampiyonları mantar, üzüm, pırasa ve marul oldu

İkinci etap sosyal konut kura çekim takvimi belli oldu

İkinci etap sosyal konut kura çekim takvimi belli oldu

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

5
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

6
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Satranç oyuncusu Duru Aksoy Avrupa 19'uncusu oldu

Satranç oyuncusu Duru Aksoy Avrupa 19'uncusu oldu

Komşuların gürültü kavgasında kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı

Komşuların gürültü kavgasında kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı

DAHA FAZLA
Otomobil, kaldırımda yürüyen yaşlı çifte çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil, kaldırımda yürüyen yaşlı çifte çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bünyan'da Şehit Eyüp Girgin Parkı açıldı

Bünyan'da Şehit Eyüp Girgin Parkı açıldı

Develi Belediye Spor Galatasaray'ı ağırlayacak

Develi Belediye Spor Galatasaray’ı ağırlayacak

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan ikinci ayrılık sinyali

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’ndan ikinci ayrılık sinyali

Başkan ilmek: 'Biz hizmet üretiriz, lafla işimiz yok'

Başkan ilmek: “Biz hizmet üretiriz, lafla işimiz yok”