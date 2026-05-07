Başkan Büyükkılıç, “Kurallara uyacağız, sevincimizi hüzne dönüştürmeyeceğiz”

02-08 Mayıs 2026 Trafik Haftası faaliyetleri kapsamında Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda çeşitli ektinlikler düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, emniyet mensupları, jandarma personelleri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen etkinliklerin ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kurallara uyarak sevinci hüzne dönüştürmememiz gerektiğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, “Cezalarımızın caydırıcı oluyor olması, vatandaşlarımızın trafik bağlamında bilinçlendirilmesi, çocuk yaş grubunda bu sürecin başlaması. Bunlar önemli. Ulaşım ağını bizim daha sağlıklı bir şekilde hayata geçiren yaklaşım sergilememiz, trafik ve ulaşımla ilgili akıllı şehir projesi bağlamındaki merkezimizin, emniyetimizin trafik birimiyle iş birliği halinde hayata geçiriliyor olması bunların hepsi kazanım sağlıyor. Kartal Kavşağı ki günde 120 bin aracın geçtiği bir önemli kavşaktan söz ediyoruz. Şu anda çok şükür seyrinde ilerliyor. Öncesinde alternatif yollarla ilgili kurum ve kuruluşlarımızın da bizlere yardımcı olmasıyla yapmış olduğumuz çalışmaların gerçekten meyvesini hep beraber görmekteyiz. Hiç bir sıkıntı oluşturmadan süreci yönetmekteyiz. Şu anda 9 ay gibi bir zaman içerisinde Kartal Kavşağı'mızın bitirileceğini buradan müjdesini veriyorum. Çalışmalar hızla ilerliyor. İnşallah şehrimizi alternatif yollarla, ulaşım ağını daha da sağlıklı bir şekilde hayata geçirerek ve yayalarımızın imkanlarını, fırsatlarını daha da sağlıklı bir şekilde çalışmalarını yaparak yol alıyoruz. Üst geçitlerimizle, alt geçitlerimizle, akıllı kavşak çalışmalarımızla toplumumuzu bilinçlendirmeye, onlara hizmet etmeye özen gösteriyoruz. Kurallara uyacağız, sevincimizi hüzne dönüştürmeyeceğiz” açıklamalarında bulundu.