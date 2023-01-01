Başkan Büyükkılıç, Kuran-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda gençlerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ÜNİAK tarafından düzenlenen Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda finale kalan 7 gencin tilavetlerini dinledi, programın sonunda gençlere hediye takdim etti.

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  • 01.01.2023 12:37
  • Güncelleme: 01.01.2023 15:36
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Başkan Büyükkılıç, Kuran-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda gençlerle buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ÜNİAK tarafından düzenlenen Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda finale kalan 7 gencin tilavetlerini dinledi, programın sonunda gençlere hediye takdim etti.

Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezi’nde Kayseri ÜNİAK Aktif Gençlik Kulübü tarafından düzenlenen Kuran-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ilçe belediye başkanları, akademisyen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, organizasyondan dolayı üniversiteli gençleri tebrik ederek, “İnşallah Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında hem ülkemizi hem gençliğimizi daha iyi noktalara taşımak, 2023, 2053, 2071 mantığı içinde inşallah teknofest gençliğinin oluşmasına dua ediyor, ülkemizin huzuruna dua ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun üniversite olarak böyle bir programa mekân sunma anlamında mutluluk duyduklarını ifade ederek, organizasyondan dolayı ÜNİAK’a teşekkür etti. Böyle bir akşamda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer yeni yılın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise 2022’nin son programı olarak böyle bir programı organize eden ÜNİAK’a teşekkür ederken, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da organizasyondan dolayı gençleri kutladı.

Konuşmaların ardından finale kalan 7 gencin Kuran-ı Kerim tilaveti dinlendi. Program ilahiler ve semazen gösterisi ile devam etti. Dualarla tamamlanan yarışma sonunda Metin Yalçınkaya, Doç. Dr. Abdullah Benli ve Yüksel Demiskoparan’ın oluşturduğu jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre ilk üçe giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Yarışmada Muhammet Fatih Demirtaş birinci olurken, Mustafa İsmail Öztemir ikinci, Muharrem Talha Polat üçüncü oldu. Yarışmanın birincisine ödülünü Başkan Büyükkılıç takdim ederken, ayrıca Büyükkılıç’ın yarışmaya katılan bütün yarışmacılara da özel hediye sürprizi oldu.

Yarışmacılar arasında bir sıralama yapıldığına değinen Başkan Büyükkılıç, “Elhamdülillah ne güzel gençler, her birinin alnında öpüyorum. Yedisini de mütevazı ödüllerimizle birinci ilan ettim” dedi.

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İHA

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