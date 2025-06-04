Başkan Büyükkılıç, Kurban Pazarını Gezdi

Kayseri’de Kurban Bayramı coşkusu her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban satış pazarlarında yaşanıyor. Bayrama sayılı günler kala, yoğun hareketliliğin yaşandığı Mimarsinan Kurban Satış Pazarı’nı ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, pazardaki çalışmaları yakından inceledi.

Mimarsinan Kurban Satış Pazarı’nda satış yapan üreticiler ve kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, geleneksel pazarlık ortamının sıcaklığını ve heyecanını bizzat deneyimledi.

Başkan Büyükkılıç, “Heyecanlı pazarlıklar ve dostane sohbetlerle dolu bu renkli ortamda, gelenekler yaşatılıyor. Satıcıyla alıcı bir arada, sohbetler tatlı, pazarlıklar da oldukça heyecanlı. Alın teriyle hayvanlarını sunan tüm satıcılarımıza bol kazanç, bereket ve sağlık diliyorum” dedi.

Tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı tebrik eden Büyükkılıç, “Amacımız buradaki esnaflarla görüşmek, taleplerini dinlemektir. Ekiplerimiz burada görevinin başında, zabıtamız, veterinerimiz çalışıyor. Burada emek, zahmet, sabır var. Biz öyle inanıyor, yaşıyoruz. İslam âleminin bayramı mübarek olsun. Cenab-ı Allah hayırlısıyla, bayrama eriştirsin, kurban kesmeyi nasip etsin” diye konuştu.

Atık konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Büyükkılıç, çevreye dikkat edilmesi hususunda hatırlatmalar yaptı. Büyükkılıç ayrıca mezarlıklar ile ilgili her türlü hizmetleri de verdiklerini ifade ederken, araç sürücülerine de bayram süresince trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha çağrıda bulundu.

Vatandaşlar da Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Allah senden razı olsun, sizin gibi adamlara daima minnettarız” dediler.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için saha ekipleri görevlendirmesinin yanı sıra sağlık, temizlik ve güvenlik alanında da tüm önlemleri titizlikle sürdürüyor.