Başkan Büyükkılıç, 'Kuru kuruya, körü körüne muhalefet anlayışından uzaklaşmalıyız'

Başkan Büyükkılıç, muhalefetin eleştirilerine yönelik, “Benim şöyle hafif bir sitemim oluyor. Kuru kuruya, körü körüne muhalefet anlayışından özelde yerel milletvekillerimiz Kayseri milletvekillerimiz uzaklaşacaklar. Varsa bir önerin gel söyle, varsa bir eksiğimiz söyleyin. Sana göre eksiktir bana göre değildir. Söylenen her şey doğru da belediye başkanı potansiyel suçlu ya da yönetici hep böyle dünya yok. Biz inan gecemiz yok gündüzümüz yok, ekibimizle birlikte çırpınıyoruz. Hatamız olabilir mi olabilir, biz de kuluz, aciziz. Göremediğimiz taraflar olabilir, hatırlat. Bunu alıp ortaya düşüp yola, dünyaya yayarcasına kendi özel grup, kesim, medyan bilmem ne ayaklarından oralara pazarlarcasına, bunlara gerek yok. Bu şehir gerçekten makarrı ulema, makarır evliya alimler ve veliler şehri. Bu şehrin kadir kıymeti, dışarıya gidince daha çok anlaşılır bir şehir. Böyle bir şehri kötülemek değil, daha iyi bir noktaya taşıyabilmek için kafa yormak lazım. Bunun muhalefeti, iktidarı yok. Bugün buradasın, yarın başka bir konumda olabilirsin. Bugün milletvekilisin, yarın düz vatandaşsın. Bugün belediye başkanısın, yarın normal vatandaşsın. Demek istediğim sorumluluğumuz bittiği anda da biz bu şehirde yaşayacağız. Bu şehri bizim sahiplenmemiz, paylaşmamız, kamuoyuna hep olumlu yönleriyle anlatmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.