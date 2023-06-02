Başkan Büyükkılıç, LGS öğrencilerine başarılar diledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere başarılar diledi. Başkan Büyükkılıç, 'Yavrularımız bizim geleceğimizin aynası, bizlerin en kudretli yanıdır. Liselere Geçiş Sınavında ter dökecek öğrencilerimize başarılar diliyorum' dedi.

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  • 02.06.2023 12:21
  • Güncelleme: 02.06.2023 13:29
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Başkan Büyükkılıç, LGS öğrencilerine başarılar diledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrencilere başarılar diledi. Başkan Büyükkılıç, “Yavrularımız bizim geleceğimizin aynası, bizlerin en kudretli yanıdır. Liselere Geçiş Sınavında ter dökecek öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, yayımladığı mesajında, Kayseri’yi daha yaşanılabilir bir şehir yapmak için azami gayret gösterirken, diğer yandan gelecek neslin eğitimli, kaliteli, başarılı, çağın gereklerini doğru okuyabilen insanlar olmaları adına gayret ettiklerini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde LGS kursları düzenlediklerini ve öğrencilerin dönem içerisindeki hazırlıklarının desteklendiğini dile getiren Büyükkılıç, mesajına şöyle devam etti:

“Makarr-ı Ulema olarak nitelendirdiğimiz, âlimler şehri, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kayseri’mizde öğrencilerimizin bütün imkânlara sahip olması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Kütüphanelerimiz, gençlik merkezlerimiz, spor tesislerimizde gençlerimizin faydalanacağı her alanda destek veriyoruz. Biliyorsunuz, eğitim hayatındaki önemli sınavlardan bir tanesi LGS’dir. Büyükşehir Belediyesi olarak KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde LGS kursları da düzenledik ve yavrularımıza bu manâda da destek olduk.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de yaklaşık 333 okulda 23 bin 733 öğrencinin LGS’ye katılacağını hatırlatarak, “Rabbim alnınızın akıyla başarmayı ve istediğiniz yerleri kazanmayı nasip eylesin. Gençlerimiz, yavrularımız emek verdiler. Tek temennim stres yapmamaları, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmalarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle sınava azim ve gayretle çalışan tüm yavrularımıza başarılar diliyor, gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç, ayrıca pazar günü gerçekleşecek sınav esnasında öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için araç sürücülerinin korna çalmamalarını ve bu konuda daha duyarlı olunmasını istedi.

LGS sınavı 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30’da ikinci oturumu ise saat 11.30’da başlayacak.

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İHA

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