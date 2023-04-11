Başkan Büyükkılıç, Meclis üyeleri ve aileleriyle iftarda buluştu

 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve aileleriyle iftar programında buluştu. Büyükkılıç, 'Ülkemizin, şehrimizin birliği, beraberliği ve huzuru çok önemli. Birbirimizi incitmeden, kırmadan şehrimizin güzelliklerini paylaşarak hep beraber yol alalım' dedi. 

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  • 11.04.2023 15:29
  • Güncelleme: 11.04.2023 15:29
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Başkan Büyükkılıç, Meclis üyeleri ve aileleriyle iftarda buluştu

Başkan Büyükkılıç, iftar programına eşi Necmiye Büyükkılıç ile katıldı. Meclis üyelerinin iftar masalarını tek tek dolaşan Büyükkılıç, meclis üyeleri ve aileleriyle sohbet edip, Ramazan-ı Şerif aylarını tebrik etti. Birlik, beraberlik mesajı veren ve birliği korumamız gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, “Ülkemizin, şehrimizin birliği, beraberliği ve huzuru çok önemlidir. Birbirimizi incitmeden, kırmadan şehrimizin güzelliklerini paylaşarak hep beraber yol alalım. Birbirimize sahip çıkalım, birliğimizi, beraberliğimizi koruyalım” dedi.

‘ŞEHRİMİZİN KIYMETİNİ BİLELİM’

Kayseri’nin belediyecilik, şehircilik ve devletine, milletine, vatanına bağlılık konusunda bir numara olduğunu söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Şehrimizin kıymetini bilelim, her kademede emeği geçen kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elbette bu şehirde yaşayan, bu şehrin imkânlarından faydalanan her insan bilir ki Kayseri belediyecilik, şehircilik ve devletine, milletine, vatanına bağlılık açısından bence bir numaradır. O açıdan Allah’ın izniyle bunu sağlayan büyüklerimizin duası, siz kardeşlerimizin gayreti hepimiz için önemlidir. Bu anlayış içerisinde Cenab-ı Allah hizmet etmeyi nasip eylesin diye dua ve temennide bulunuyorum. Ramazan’ınızı, şimdiden Kadir Gecenizi ve bayramınızı tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz” şeklinde konuştu.

1ha

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