Başkan Büyükkılıç Medrese esnafını ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de ticaretin kalbinin attığı yerlerin başında gelen Yeraltı Çarşısı, Sahabiye Medresesi ve Sivas Caddesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, 'Sahabiye Medresemiz, Yeraltı Çarşımız ve Sivas Caddemizde bulunan esnaflarımızı ziyaret ettik. Rabbim işlerini rast getirsin' dedi.

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  • 14.12.2022 10:16
  • Güncelleme: 14.12.2022 11:18
Başkan Büyükkılıç Medrese esnafını ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de ticaretin kalbinin attığı yerlerin başında gelen Yeraltı Çarşısı, Sahabiye Medresesi ve Sivas Caddesi’nde bulunan esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, “Sahabiye Medresemiz, Yeraltı Çarşımız ve Sivas Caddemizde bulunan esnaflarımızı ziyaret ettik. Rabbim işlerini rast getirsin” dedi.

Başkan Büyükkılıç, sık sık esnafların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede Selçuklu’nun en güzel eserlerinden biri olan Sahabiye Medresesi’ni, Kayseri’de ticaretin kalbinin attığı yerlerin başında gelen Yeraltı Çarşısı’nı ve Sivas Caddesi’nde bulunan esnafları ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden, onların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Ticaretin önemli merkezlerinden biri olan ve Büyükşehir tarafından havalandırma, ısıtma, soğutma, aydınlatma ve mekanik işleriyle daha modern ve çağın koşullarına uygun hale getirilen Yeraltı Çarşısı’nı ziyaret ederek, Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen ile birlikte tek tek esnafları gezdi.

Esnaflar ve vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç’a ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. Esnaf ziyaretinde Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman esnaf dostu bir belediye olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

“Her zaman insanlara hizmet etme anlayışıyla hareket ediyoruz. Kayseri’miz ticaretin merkezidir. Esnaf şehridir. Bizler de esnaf dostu belediyeyiz. Her fırsatta esnaf dostlarımızla bir araya gelir onların taleplerini dinleriz. Şimdi de bir aradayız. Kendilerine hayırlı, bereketli işler diliyorum.”

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmeyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla ve esnaflarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Büyükkılıç’a esnaf ziyaretleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de eşlik etti.

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İHA

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