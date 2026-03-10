Başkan Büyükkılıç Medya Gündeminde İmamoğlu'ndan sonra zirvede

İlk 3’e Giren Belediye Başkanı

Yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun 39.632 içerikle birinci olduğu listede, 31 bin 915 içerikle Türkiye genelinde en çok konuşulan belediye başkanları arasında ilk 3’e giren Büyükkılıç, yerel yönetimlerdeki performansıyla ulusal ölçekte de öne çıktı. Raporda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada yer alırken, Büyükkılıç’ın yükselişi Kayseri’nin gündemini ülke çapına taşıdı.

Tüm Siyasetçiler Arasında 14. Sıra

MTM verilerine göre Büyükkılıç yalnızca belediye başkanları arasında değil, tüm siyasetçiler arasında da 14. sırada yer aldı. Bu sonuç, Kayseri’de yürütülen projelerin ulusal medyada geniş yankı bulduğunu gösteriyor.

Projeler Gündemde

Altyapı yatırımları, raylı sistem çalışmaları, ulaşım projeleri ve kentsel dönüşüm hamleleri Başkan Büyükkılıç’ın medya gündemindeki yerini güçlendiren başlıklar oldu. Eğitim ve sağlık yatırımları ile sosyal ve kültürel faaliyetler de Kayseri’nin kalkınma vizyonunu öne çıkaran çalışmalar arasında yer aldı.

Ulusal Ölçekte Dikkat Çeken Yerel Yönetim

Hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla Kayseri’de önemli projeleri hayata geçiren Başkan Büyükkılıç, bu çalışmalarıyla ulusal ölçekte de dikkat çeken yerel yönetim temsilcileri arasında yer almaya devam ediyor.