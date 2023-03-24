Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ve Hacılar'da vatandaşla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde ve Hacılar İlçesi Semt Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlar ile görüşerek, taleplerini dinleyip, Ramazan Şerif'lerini tebrik etti.

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  • 24.03.2023 15:27
  • Güncelleme: 24.03.2023 15:46
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Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ve Hacılar'da vatandaşla buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi’nde ve Hacılar İlçesi Semt Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlar ile görüşerek, taleplerini dinleyip, Ramazan Şerif’lerini tebrik etti.

Her fırsatta vatandaş ve esnaf ile buluşmayı, sohbet etmeyi, onların talep ve beklentilerini yerinde dinlemeyi sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının ilk cuma namazını Safa Camii’nde kıldı. Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi’nde bulunan Safa Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesinde bulunan Safa Camii’nde kıldığımız cuma namazının ardından hemşehrilerimizle bir araya gelerek, Ramazan-ı Şerif’lerini tebrik ettik” dedi.

BÜYÜKKILIÇ, HACILAR SEMT PAZARINI GEZDİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte Hacılar İlçesi Semt Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlara buluştu. Pazar yerini ziyaret ederek, hem esnafların hem de alışveriş yapan vatandaşların Ramazan-ı Şerif’lerini tebrik eden Başkan Büyükkılıç, pazardaki ürünleri de inceledi. Fotoğraf çektirmek isteyen esnaf ve vatandaşları da kırmayan Başkan Büyükkılıç, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşların sıcak, samimi ilgisi ve sevgisi ile karşılanan Büyükkılıç, Kayserililerin Ramazan ayını bir kez daha tebrik etti.

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İHA

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