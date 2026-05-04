Başkan Büyükkılıç, MHP'lileri ve Ülkü Ocaklarını Ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur ve il yönetimini başkanlık makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de kamu kurumları ile siyasi paydaşlar arasında sürdürülen istişare kültürünün şehrin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri dolayısıyla misafirlerine teşekkür eden Büyükkılıç, Kayseri’nin geleceği adına ortaya konulan güçlü birlik ve beraberlik mesajının önemine dikkat çekerek, “Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanımız Sayın Enes Ertuğrul Kalın, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanımız Sayın Halit Yağmur ve il yönetimi belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri, samimi sohbetleri ve şehrimiz adına ortaya koydukları güçlü birlik ve beraberlik için kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyarette, kentte ortak akıl ve istişare kültürünün geliştirilmesi yönünde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.