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  • Başkan Büyükkılıç: 'Millet Bahçesi'nde kene vakası söz konusu değil'

Başkan Büyükkılıç: 'Millet Bahçesi'nde kene vakası söz konusu değil'

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kene vakasının söz konusu olmadığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: 'Son süreçte zaman zaman yeşil alanlarda kene var diyerek potansiyelimizi azaltmaya çalışıyorlar. Öyle bir şey söz konusu değil' dedi.

Başkan Büyükkılıç: 'Millet Bahçesi'nde kene vakası söz konusu değil'

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç son zamanlarda artan kene vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kene vakasının söz konusu olmadığını söyleyen Başkan Büyükkılıç: “Son süreçte zaman zaman yeşil alanlarda kene var diyerek potansiyelimizi azaltmaya çalışıyorlar. Hiçbir şeyin de alakası yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Endemik olarak malum olan ilçemizdeki birkaç tane vaka, her senekinden farklı olmayan boyutuyla söz konusu. Onun dışında gerekli ilaçlamalar, gerekli önlemler her zaman olduğu gibi yapılıyor. Burada öyle bir şeyin asla söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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