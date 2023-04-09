Başkan Büyükkılıç: Milletvekili adayları illa Kayseri’de doğacak ve yaşayacak diye bir kaide yok

Bu isimlerin resmen açıklanmamış bir liste üzerinden yorum yapmam doğru değil. Adaylarımızın nitelikleri donanımları şehrimiz adına ve ülkem adına önemli. Tercihen Kayseri’de doğan yaşayan olmalı diye kamuoyunda konuşuluyor. Fakat illa Kayseri’de doğacak ve yaşayacak diye bir kaide yok” dedi. Öte yandan Büyükkkılıç hobi bahçelerinin bin 600 tanesinin tamamlanma aşamasında olduğunu ve mayıs sonuna doğru teslim edilebileceğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kayseradar ve RadyoRadar ortak yayınında Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. “Hobi bahçeleri şu anda bin 600 tanesi tamamlama aşamasında” diyen Büyükkılıç “Herhalde mayıs ayının ortalarına veya sonuna doğru teslim edilir. Ancak hobi bahçeleri de bizim gözden geçirmemiz lazım. Hobi bahçelerimiz bizim daha biraz daha büyük yapıp yaşanılabilir hale getirmek. Dört mevsim yaşanmaz ama gerektiğinde başını sokacak bir yer olarak değerlendirilmesinin doğru olacağı kanaatine buradan paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda bir konteyner mantığında bahçeli olsun. Şu anda ev niteliğinde olan bir konteynerin tanesi 100 bin lirayı buluyor. Kalıcı konutlar yapılmaya başlayınca deprem bölgesinde bu konteyner kentinin çoğu boşa çıkacak. Hiç tedirgin olmaya gerek yok. Öyle bir yaklaşım içerisinde bizim hobi bahçeleri de revize edip gözden geçirmemiz lazım. Yeni bir anlayışla uygulamayı hayata geçirmemiz lazım.

‘YATAY MİMARİYE ÖNEM VERİYORUZ’

Bundan sonra yeni projelerimizde kat sayısını düşürmeye yönelik gittiklerine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç “Şu anda Bahçelievler ile ilgili çalışmalar yönünde ben araştırma yapılmasını gerekirse planlama yapılmasına yatay mimarinin önemsenmesi gerektiğini bundan sonraki süreçte daha dikkatli olmamız gerektiğini söylüyorum. Bir şey yapma şansınız yok. Teknik olarak deprem yönetmeliklere uygun yapıldığında gerekirse denizin içerisinde bile yapılabiliyor. Sahabiye Kentsel dönüşüm projesinde de o zaman Çevre ve şehircilik Bakanımıza görüşmek suretiyle daha önceki o çok katlar yerine Kayseri bağlamında serbest çalışma yönetmeliği olarak 1980’li yıllarda başlamış olan 14 katta ilgili sınırlama getirmiştik. Bundan sonra yeni projelerinizi de kat sayısını düşürmeye yönelik gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘MİLLETİMİZİN SAĞDUYUSUNA GÜVENİYORUM’

Seçimle ilgili konuşan Büyükkılıç “Bu seçimi bir Sayın cumhurbaşkanımızla birlikte hareket edenler bir de sayın cumhurbaşkanımızın şahsında başka noktalara çekmek suretiyle düşmanlık duygularıyla hareket etmeye dönüştürenler oluşmaya başladı. Halbuki bunun yerine kendi projelerini kendi önerilerini getirseler çok daha farklı olacak. Fakat hiç birbirine benzemeyen siyasi kaygıları farklı olan yaşantıları farklı olan kesimler bir araya getirilerek adeta Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve onun şahsından devlete düşmanlığa dönüştürmek suretiyle bir yol alınmaya çalışılıyor. Fakat ben milletimizin sağduyusuna güveniyorum. Eksikler hatalar olabilir fakat bir kasıt var mı yok mu ona bakarım. Önerileri açık projeleri açık bir yaklaşım sergilemek yerine ‘yakacağız yıkacağız hesap soracağız cumhuriyetimizi sorgulayacağız’ gibi bölücü zihniyetle milletimizi aldatıcı kişilere bürünerek hareket edenleri de görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın adaylığıyla ilgili bir tartışma söz konusu değil zaten. Sayın Bahçeli’nin söylediği gibi ‘aday belli karar net’ diyoruz. Ak Parti Kayseri’de henüz isimler netleşmiş değil. Konuşulan isimler silsilesi var. Bu isimlerin resmen açıklanmamış bir liste üzerinden yorum yapmam doğru değil. Adaylarımızın nitelikleri donanımları şehrimiz adına ve ülkem adına önemli. Tercihen Kayseri’de doğan yaşayan olmalı diye kamuoyunda konuşuluyor. Fakat illa Kayseri’de doğacak ve yaşayacak diye bir kaide yok. Bu durum Büyükşehir olmanın zenginliği ve getirisidir. Önemli olan donanımlı eğitimli şehre katkısı olabilecek kişileri seçmektir. Biz seçilince ya da aday oluncaya kadar görüşlerimizi söyleriz fikirlerimizi paylaşırız kendi içimizde tartışırız ama aday açıklandıktan sonra başımızın tacıdır koşarız koştururuz. 85 adaydan 10 kişi seçilecek. Diğer seçilemeyecek adaylarımızın medeni cesaret gösterip aday adayı olmuş olmaları cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olduklarını göstermeleri benim için çok önemli ve anlamlı. Biz sadece unvana kavuşmak ya da milletvekili adayı olmakla kendimizi yükümlü hissetmiyoruz” şeklinde konuştu.

Muhtemel listede iki bürokratın ismi olduğunu ilişkin sorulan soruya “Bayer Özsoy’u ben Büyükşehir ‘e geldiğimde tanıdım sonrasında genel Sekreter yardımcısı yaptım. Bayer Özsoy’un hiçbir olumsuz özelliğini görmedim. Taşraya da merkeze de oldukça hakim donanımlı İnşaat Mühendisi kişiliği düzgün pozitif bir insan. Aslında Bayer Özsoy’un aklında aday adaylığı yoktu muhtarlar ikna etti. İkinci isim ise Murat Cahid Cıngı. Geçmişten beri tanırız. Haseki başkanımızın çok değer verdiğini önemsediğini biliyorum. Aynı şekilde biz de yaptığı çalışmaları gerek siyasi adaylıklar konusunda eğitimi ile donanımıyla turizm noktasındaki karakteri ile şehrimiz için bir şans olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.