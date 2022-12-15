Başkan Büyükkılıç Minik Öğrencilere Milli Mücadele Müzesi'ni Anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mehmet Alçı İlköğretim Okulu'nda eğitim gören minik öğrencilerle birlikte Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret ederek, öğrencilere bu müzenin öneminden bahsetti.

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  • 15.12.2022 11:53
  • Güncelleme: 15.12.2022 12:19
Başkan Büyükkılıç Minik Öğrencilere Milli Mücadele Müzesi'ni Anlattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mehmet Alçı İlköğretim Okulu’nda eğitim gören minik öğrencilerle birlikte Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’ni ziyaret ederek, öğrencilere bu müzenin öneminden bahsetti.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek, Türkiye’nin en modern müzeleri arasında yer alan Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’nde Mehmet Alçı İlköğretim Okulu 4’üncü sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, heyecanları gözlerinden okunan minik öğrencilerle birlikte müzeyi gezerek, müzedeki Kurtuluş Savaşı’na ve Anadolu’nun milli mücadeleye katkısına ilişkin materyalleri inceleyip, bilgiler aldılar. Gezide, müzede sergilenen eserleri dikkatle inceleyen öğrenciler, çok etkilendiklerini dile getirirken, bu tür geziler ile öğrencilere milli ve manevi duyguların aşılanması amaçlanıyor. Müzeyi ilgiyle ve heyecanla gezen öğrenciler de hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini söyleyerek, Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler. Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle birlikte Sakarya Savaşı devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’dan Kayseri’ye taşınmasının konuşulduğu dönemde Kayseri’ye gönderilen meclis kürsüsünün önünde poz verdi.

Başkan Büyükkılıç’a, gezi esnasında Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ile Ali Hasdal da eşlik etti.

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İHA

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