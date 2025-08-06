Başkan Büyükkılıç: 'Muhteşemsiniz Yiğidolar!'

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Dünya Sivaslılar Günü, Kayseri’de yaşayan çok sayıda Sivaslı ve Kayserili vatandaşı bir araya getirdi.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkan Vekili Muammer Topsakal, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, ilçe belediye başkanları, il protokolü ile çok sayıda Sivaslı ve Kayserili vatandaşlar katıldı.

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün, açılış konuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, bu etkinliğin Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük Sivaslılar buluşması olduğunu söyledi.

Etkinlikte ‘Muhteşemsiniz Yiğidolar’ diyerek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Burada birlik, beraberlik, dayanışma, muhabbet var. En önemlisi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni dolduran sizin gibi güzel insanlar var” dedi.

“Selçukluyuz, Osmanlıyız, Cumhuriyetiz”

Başkan Büyükkılıç, millet bahçesinin muhteşem bir kalabalığa şahitlik ettiğini söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sivas ve Kayseri, Selçuklu’nun iki güzide şehri, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın sembolü iki güzel şehir, Selçukluyuz, Osmanlıyız, Cumhuriyetiz. Lise yıllarımızda ‘uzun ince bir yoldayım’ diyen Aşık Veysel’i Cumhuriyet Meydanı’nda dinleme şansına sahip olmuştuk, onun türküleri, onun gönüllerinde yer eden yaklaşımları dillere destandır. Biz aynı kültürün, aynı muhabbetin, aynı sevdanın insanlarıyız. Et, tırnak gibi birbirinden ayrılmayan iki şehrin insanlarıyız. Sizleri seviyoruz.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise duygu dolu bir konuşma yaparak, “Böyle insanlarla bir arada bulunmak benim için bahtiyarlıktır. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum” derken, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da kalabalığı selamlayarak, Sivas ve Kayseri dostluğunu pekiştirip, tüm dünyaya yayabilmenin önemine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan sanatçılar Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni dolduran vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından doğdukları topraklar olan Sivas’a vefalarını, doydukları şehir olan Kayseri’ye de minnetlerini harmanlayarak büyük bir birlikteliğe imza atıldı.