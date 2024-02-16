Başkan Büyükkılıç, MÜSİAD'da iş insanları ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri şubesini ziyaret ederek, iş insanları ile bir araya geldi.

‘Kayseri modeli’ belediyecilik çizgisinde yerel yönetim hizmetlerini etkin bir şekilde sürdüren Başkan Büyükkılıç, Anadolu’nun merkezinde ticaret ve sanayi üssü olarak Türkiye’nin üretimine ve ihracatına önemli bir katkı sunan Kayseri’nin üretim, istihdam ve ihracat hacmini daha iyi noktalara taşıyabilmek adına sanayici ve iş insanları ile istişareye ayrı bir önem veriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kayseri şubesini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, MÜSİAD Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyeleri tarafından şube girişinde karşılandı. Büyükkılıç, misafirperverliklerinden dolayı iş insanlarına teşekkür ederek, “Bizleri burada sıcak bir şekilde karşılayıp misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Mevla’m sayınızı arttırsın” dedi. MÜSİAD’ın faaliyetlerine başlamasının ve kendisinin aktif siyasete girmesinin aynı döneme denk geldiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, anılarını paylaştı. Büyükkılıç, Başkan Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyeleri ile üretim üssü olan Kayseri üzerine istişarelerde bulunduklarını kaydederek, “Ekonomi, sanayi, yatırım ve istihdam alanlarında şehrimize ve ülkemize değer katan MÜSİAD’ımızın kıymetli üyelerine teşekkür ederim” diye konuştu.

MÜSİAD Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer de Başkan Büyükkılıç’ı misafir etmekten memnuniyet duyduklarını dile getirerek, “Sadece Büyükşehir Belediye Başkanımız olması sıfatıyla değil, bu şubenin kuruluşunda çok büyük emekleri olan, MÜSİAD davasına da hizmet noktasında çok büyük katkıları geçmiş bir büyüğümüzü misafir etmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza evine, MÜSİAD’a hoş geldiniz diyorum” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç’ın, eserleri ile şimdiden Kayseri tarihinde yerini aldığını belirten Akmermer, şunları söyledi:

“Hem şahsımızda hem bu kuruluşun içerisinde çok farklı bir yeriniz var. Bu millete bu şehre hizmet etme noktasında inanıyoruz ki bu yeni dönemde de bırakacağınız eserlerle de siz çoktan Kayseri’nin tarihinde yerinizi aldınız. İnşallah bu dönemin efsaneleşeceğine inandığımız bir dönemin startı verilmiş oldu. Sizlerin en güzel şekliyle şehrimize hizmet etmeye devam edeceğinize dair inancımız tamdır.”

Ziyaretin sonunda Başkan Büyükkılıç, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri ve iş insanları ile günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.