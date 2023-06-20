Başkan Büyükkılıç, ödüllü 'Hospice' projesini inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sağlık alanında Türkiye'ye örnek olan ve doktor camiası tarafından ödüle layık görülen Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi (HOSPİCE) projesinde devam eden çalışmaları yerinde denetledi.

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  • 20.06.2023 10:12
  • Güncelleme: 20.06.2023 11:26
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Başkan Büyükkılıç, ödüllü 'Hospice' projesini inceledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sağlık alanında Türkiye’ye örnek olan ve doktor camiası tarafından ödüle layık görülen Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi (HOSPİCE) projesinde devam eden çalışmaları yerinde denetledi.

Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık yatırımları içerisinde önemli bir yer tutan ve tıp alanındaki bilim insanları tarafından beğeni ile karşılanarak İstanbul Üniversitesi DoktorClub Awards 2022 Türkiye’nin Sağlık Ödülleri’nde ‘Yılın Yenilikçi Uygulaması’ kategorisinde birincilik ödülü alan Hospice projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç gerçekleşen çalışmaları yerinde denetledi.

Başkan Büyükkılıç’a teknik gezi esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu eşlik etti.

Yüklenici firmadan son durum hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, kanser hastaları ile yakınları için özel önem taşıyan Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’nde devam eden çalışmaları inceledi.

Projede çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyesi olarak dua alacağımız projelerimizden bir tanesi olan Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’nde incelemelerde bulunduk. Terminal dönem kanser hastalarımızın yaşam kalitelerini arttırmak için halkımızın hizmetine sunacağımız bu projede son düzenlemeleri yapıyoruz. Hayırsever iş birliğiyle kısa sürede hizmete açacağımız projemiz şehrimize hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.

Ödül alan tek büyükşehir belediyesi projesi

Kayseri’yi sağlık turizminin gözdesi haline getirmeye yönelik yatırımları ile dua alan ödüllü projeler ortaya koyan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projelerin yürütülmesinde ve tamamlanmasında da gayret gösteriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Hospice projesi, geride kalan süreçte, İstanbul Üniversitesi DoktorClub Awards 2022 Türkiye’nin, 85 bin hekimden oluşan büyük jüri heyeti tarafından değerlendirilen ve 17 kategoride 73 projenin finale kaldığı yarışmada, 73 finalist arasında sadece yerel yönetim olan tek Büyükşehir Belediyesi projesi olmuştu.

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İHA

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