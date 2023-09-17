Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle birlikte Sultanhanı'nda

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Hayriye Dabanoğlu İlkokulu'nun öğretmenleriyle 791 yıllık tarihi Sultanhanı Kervansarayı'nda bir araya geldi.

PAYLAŞ
  • 17.09.2023 14:21
  • Güncelleme: 17.09.2023 16:47
Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle birlikte Sultanhanı'nda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Hayriye Dabanoğlu İlkokulu’nun öğretmenleriyle 791 yıllık tarihi Sultanhanı Kervansarayı’nda bir araya geldi.

791 yıllık tarihi Sultan Hanı’nda Hayriye Dabanoğlu İlkokulu öğretmenlerini misafir eden Başkan Büyükkılıç, handa gözleme ve katmer pişirdi. Büyükkılıç, tarihi handa ziyaretçilerle sohbet ederek, herkesi tarihin izlerinin taşlarda hayat bularak motif motif işlendiği tarihi Sultanhanı Kervansarayı’nı görmeye davet etti. Keyifli geçen ortamda öğretmenlere adeta mini konser veren Büyükkılıç, Türk musikisinde efsaneleşmiş olan Gesi Bağları türküsünü söyledi. Burada öğretmenlere hitap eden Başkan Büyükkılıç, “2023-2024 eğitim öğretim yılı hayırlı, uğurlu olsun. Gururumuz olan Hayriye Dabanoğlu, Kayseri’mizde kendisinden söz ettiren, güvenilen, eğitimde de başarılı olan bir okul. Orada Sayın Valimizle, eğitim birimindeki müdürlerimizle dönemi başlatmıştık, o dönemi bir bakıma taçlandırma adına Sultanhanı’nda sizinle buluşalım diye karar vermiştik” dedi. Büyükkılıç, tarihi Sultanhanı Kervansarayı’nı tanıtmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Amacımız bu Sultanhanı tanımaktır. Burada KAYTUR’umuzun kıymetli ekibine, bize hizmet veren hanımefendilere teşekkür ediyorum. Amacımız, Kayseri’mizin her bir köşesindeki tarihi eserleri hem sahiplenmek hem de yaşanılır, canla hale getirip tanıtmaktır” diye konuştu.

Hayriye Dabanoğlu İlkokulu Müdürü Celaleddin Poscu ise, “Bu güzel günde bizi burada ağırlayan, misafir eden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç beyefendi ve yenge hanıma sonsuz teşekkürlerimiz arz ediyor, saygılar sunuyorum” dedi. Öğretmenlerle tarihi kervansarayı gezen Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, hanın tarihçesi hakkında yetkililerden bilgi alıp, handa hem satışı hem de tanıtımı yapılan ürünleri de inceledi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi'den Kat Karşılığı Konut ve Dükkan İhalesi

Melikgazi'den Kat Karşılığı Konut ve Dükkan İhalesi

Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan KAPEX Fuarına Övgü Dolu Sözler

Kayseri OSB Başkanı Yalçın'dan KAPEX Fuarına Övgü Dolu Sözler

Başkan Büyükkılıç, Cam Terasta Manzarayı İzledi

Başkan Büyükkılıç, Cam Terasta Manzarayı İzledi

Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle birlikte Sultanhanı'nda

Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle birlikte Sultanhanı'nda

Şehit polis Murat Akpınar için tören düzenlenecek

Şehit polis Murat Akpınar için tören düzenlenecek

Başkan Çolakbayrakdar: 'Engelli çocuklar için güzel bir eğitim yuvası daha kazandırıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Engelli çocuklar için güzel bir eğitim yuvası daha kazandırıyoruz'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kapadokya, Kültepe, Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği, gezi etkinliği düzenledi

Kapadokya, Kültepe, Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği, gezi etkinliği düzenledi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'Milliyetçi Hareket 31 Mart seçimlerinde başarısını çok daha üst seviyeye çıkaracaktır'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir: 'Milliyetçi Hareket 31 Mart seçimlerinde başarısını çok daha üst seviyeye çıkaracaktır'

DAHA FAZLA
Şehit polis Murat Akpınar gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehit polis Murat Akpınar gözyaşlarıyla uğurlandı

Hacılar Erciyesspor Yeni Sezonu Açtı

Hacılar Erciyesspor Yeni Sezonu Açtı

Melikgazi Genelinde Taşkın Suyu Kanallarında Temizlik Yapıldı

Melikgazi Genelinde Taşkın Suyu Kanallarında Temizlik Yapıldı

Kayseri'de 3. Uluslararası Yarı Maratonu Heyecanı

Kayseri'de 3. Uluslararası Yarı Maratonu Heyecanı

Başkan Büyükkılıç, kadınların ürettiği gilaburulu yaş pastayı kesti

Başkan Büyükkılıç, kadınların ürettiği gilaburulu yaş pastayı kesti