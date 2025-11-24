Başkan Büyükkılıç: 'Öğretmenlik, En Güçlü Kalelerimizden Biri'

Mesajında, kendi öğretmenleri başta olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Büyükkılıç, ebediyete intikal eden öğretmenleri de rahmetle yâd etti. Öğretmenlerin, geçmişin kökleriyle geleceğe uzanan bir toplumun inşasında temel adımları atan kıymetli varlıklar olduğunu belirten Büyükkılıç, “Her zaman ifade edildiği gibi, atalarımızı, bizleri ve gelecek nesillerimizi yetiştiren kıymetli öğretmenlerimiz başımızın tacıdır” ifadesini kullandı.

Öğretmenler, Geleceğimizin Rehberleri

Büyükkılıç, öğretmenlerin toplumun geleceğine yön veren rehberler olduğunu vurgulayarak, “Nesillerin yetişmesinde en büyük gücümüz olan öğretmenlerimiz, milletimizin geleceğini inşa etmesinde savunma sanayii kadar önemli yapı taşlarımızdır” dedi. Başkan, öğretmenlerin saygıyı ve sevgiyi hak ettiğine dikkat çekerek, “Öğretmenlerimiz toplumumuzda daima en büyük saygıyı gören değerlerimizdir” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, öğretmenlere karşı son yıllarda artan şiddete de dikkat çekerek, “Ne sebeple olursa olsun, bir öğretmene uygulanan şiddeti lanetliyorum. Öğrencilerimizin öğretmenlerine karşı nezaket ve saygı göstermelerini rica ediyorum” dedi. Ailelere de bu konuda farkındalık çağrısında bulundu.

Başkan Büyükkılıç, öğretmenleri sevgi ve şefkatle geleceği inşa eden birer nefer olarak nitelendirerek, “Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bu onurlu meslekte onlara başarılar, kolaylıklar, mutluluklar ve hayırlı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.