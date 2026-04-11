Başkan Büyükkılıç, Orta Anadolu Strateji Toplantısı'nda Kayseri Modeli'ni Anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen “Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı”nda önemli isimlerle bir araya geldi. Kayseri’de bir otelde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Toplantıya; TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Kayseri İl Koordinatörü ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe başkanları, il teşkilat başkanları, kadın kolları, gençlik kolları ile 8 farklı ilden gelen teşkilat mensupları katıldı.

Program kapsamında salonu gezerek tüm masaları tek tek ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, misafirlerle yakından ilgilenerek “hoş geldiniz” dileklerini iletti. Samimi diyalogları ve kapsayıcı yaklaşımıyla dikkat çeken Büyükkılıç, teşkilat mensuplarıyla güçlü bir iletişim kurdu.

Toplantının önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Ne güzel bir aile, ne güzel bir tablo, Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, iyi ki varsınız diyorum, hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Kayseri’nin değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, ticaretin, sanayinin merkezi olduğunu, tarım ve hayvancılıkta kendisinden söz ettirdiğini ve turizmde kadim bir şehir olduğunu kaydetti.

“Kayseri’mizde Yaşayan 1,5 Milyon İnsanı Bağrımıza Basıyoruz”

Bşakan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, teşkilatın gücüyle kararlılıkla yola devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

“Yerel yönetimlerle ilgili adeta Kayseri Modeli anlayışı içerisinde tüm çevreye yayarken, ötekileştirmeden, Kayseri’mizde yaşayan 1,5 milyon insanı bağrımıza basarak, 16 ilçemizi de ayrıştırmadan hizmetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. 30 büyükşehir içerisinde yatırımlara en çok pay ayıran belediye, tarım ve hayvancılıkta hibe bağlamında 1 milyar 200 milyon TL gibi önemli desteği veren bir şehir olarak anılmaktayız. Bu anlayışla sporun başkenti, kültürün başkenti olma yolunda çabalarımızı, gayretlerimizi sürdürüyoruz. Turizmin olmazsa olmazı olarak gördüğümüz Erciyes’te 3 milyon 300 bin kişiyi ağırlayarak, dünyada kendisinden söz ettiren bir konuma getirdik. Yüksek İrtifa Merkezi ile de spor çeşitliliği ile tüm spor takımlarına hizmetlerimizi vermeye özen gösteriyoruz.”

Ulaşımdaki konforu geleceğe yayacak şekilde her türlü hizmetleri yaptıklarını ifade eden Büyükkılıç, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile çalıştıklarını anlatarak, KCETAŞ ve KASKİ’nin yatırımdan yatırıma koşan hizmetlerin göz ardı edilmeyecek boyutta olduğunu belirtti.

Gece, gündüz demeden koştururken, teşkilat ile et ve tırnak anlayışı ile çalışmaları sürdürdüğüne değinen Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hizmetlerin süreceğini vurguladı.

Belediyeciliğin Profesörü; Büyükkılıç

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise belediyeciliğin profesörü olarak nitelendirdiği Başkan Büyükkılıç’ın hizmetlerden detaylı şekilde bahsettiğini kaydederek, ülke ve dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu da toplantı hakkında bilgiler vererek, 8 il, 85 ile birlikte aynı hedefte, aynı davada ve bir amaç etrafında omuz omuza Kayseri’de olduklarını ifade etti.

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise Kayseri’nin bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Toplantıda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve şehrin tarihi, kültürel, ekonomik ve turistik değerlerini vurgulayan "Zenginlikler Şehri Kayseri" isimli kısa tanıtım videosu da izletildi.

Üç gün sürecek program boyunca bölgesel stratejiler, yerel yönetim çalışmaları ve teşkilat yapısının güçlendirilmesine yönelik başlıkların ele alınacağı toplantının, şehirler arası koordinasyonu artırması ve ortak vizyonun pekiştirilmesi açısından önemli katkılar sunması bekleniyor.