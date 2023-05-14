Başkan Büyükkılıç, oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanma süreci saat 08.00 itibariyle başladı. Kayseri protokolü de oy kullanacakları okullara giderek sandıklarda tercihini yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda oy kullandı. Sandığın bulunduğu sınıfa giren Büyükkılıç, oy pusulası ve zarfını alarak kabinde oyunu kullandı.



Kayseri ve Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17.00’a kadar devam edecek. Daha sonra görevliler sandıkları açarak oy sayma işlemini yapacak. Sonuçların gece saatlerinde belli olması bekleniyor.