Başkan Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte 'arabaşı' programına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri Yozgatlılar Federasyonu tarafından düzenlenen 'Arabaşı' programına katılarak, Yozgatlılarla buluştu. Başkan Büyükkılıç, ' Böylesine güzel bir buluşmada emeği geçenlere teşekkür ederim' dedi.

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  • 07.01.2023 11:11
  • Güncelleme: 07.01.2023 11:24
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Başkan Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte 'arabaşı' programına katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri Yozgatlılar Federasyonu tarafından düzenlenen “Arabaşı” programına katılarak, Yozgatlılarla buluştu. Başkan Büyükkılıç, “ Böylesine güzel bir buluşmada emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu tarafından düzenlenen “Arabaşı” programına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, MHP Milletvekili Baki Ersoy, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Yozgatlılar Federasyon Genel Başkanı Deniz Çağan ile belediye başkanları ve Yozgatlılar katıldı.

Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberliğin ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

“Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı pekiştirecek olan bir anlayış içerisinde. Bu kadar güzel dostları gerek Yozgatlı gerek Yozgatlı olmayan ama birlik, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen bu tabloyu görmek beni keyiflendirdi. O açıdan teşekkür ediyorum. Kayseri’mize de yakışan bu. Böyle güzel bir çalışmadan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Ayrıca değerli basınımıza teşekkür ediyorum. Malum 10 Ocak’ta malum onların yakında Çalışan Gazeteciler Günü. Bu vesileyle onu da tebrik etmiş oluyorum. Yeni bir yıla başladık. 2023 yılının şehrimiz için, ülkemiz için insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise, milli hedefler doğrultusunda hareket etmenin önemli olduğunu belirterek "güçlü Türkiye’nin gölgesinde hep birlikte huzur içinde yaşama temennisinde bulundu.

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İHA

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